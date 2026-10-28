Vacunar del VRS a los recién nacidos puede reducir significativamente las hospitalizaciones infantiles en Europa

Archivo - Bebé en el pediatra. Vacuna. - SDOMINICK/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS

Un nuevo informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) - indica que la vacunación universal de los recién nacidos contra el virus respiratorio sincitial (VRS) podría reducir sustancialmente las hospitalizaciones de lactantes relacionadas con la enfermedad durante la temporada de invierno.

"Proteger a los lactantes del VRS durante los primeros meses de vida es fundamental. Y contamos con una herramienta para lograrlo. La vacunación universal de los recién nacidos contra el VRS puede reducir a más de la mitad el riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias en niños pequeños", ha afirmado Bruno Ciancio, jefe de unidad del ECDC.

Los modelos evaluaron el potencial de vacunar a las mujeres embarazadas o inmunizar directamente a los lactantes con anticuerpos. Suponiendo que el 90 por ciento de los recién nacidos se inmunicen con anticuerpos monoclonales de acción prolongada al nacer, los modelos proyectan que se puede prevenir el 61 por ciento de las hospitalizaciones relacionadas con el VRS en lactantes durante los dos primeros meses de vida.

En la misma evaluación, el ECDC estima que la vacunación universal de las mujeres embarazadas también conllevaría una reducción sustancial de las hospitalizaciones por VRS en lactantes durante los dos primeros meses de vida (52%).

Con la llegada del otoño y el invierno a Europa, el VRS, la gripe y otras infecciones respiratorias pueden poner en riesgo la salud de los niños, además de ejercer una presión adicional sobre los sistemas sanitarios de la región. Por ello, resulta fundamental garantizar la vacunación de los recién nacidos contra el VRS.

En octubre de 2022, se autorizó en la UE un nuevo anticuerpo monoclonal de vida media prolongada, nirsevimab (Beyfortus, AstraZeneca/Sanofi), para niños de hasta 24 meses de edad. Este producto proporciona inmunización pasiva para proteger a los recién nacidos y lactantes vulnerables a la infección grave por VRS. En junio de 2026, la CE aprobó otro anticuerpo monoclonal, clesrovimab (Enflonsia, MSD), para recién nacidos y lactantes durante su primera temporada de VRS.

En junio de 2023, también se autorizó en la UE una vacuna materna contra el VRS (Abrysvo, Pfizer). Se ha demostrado que la vacunación de mujeres embarazadas entre las 24 y las 36 semanas de gestación con este producto reduce significativamente las infecciones respiratorias graves relacionadas con el VRS en sus bebés durante los primeros seis meses de vida.