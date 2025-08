El vaginismo complica la fecundación por vía natural y requiere un tratamiento multidisciplinar, según ginecóloga

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ginecóloga y directora médica de IVI Mallorca, Clara Colomé, ha señalado que el vaginismo complica la fecundación por vía natural al impedir las relaciones sexuales completas con penetración y requiere un tratamiento integral y multidisciplinar que contemple causas físicas pero también psicológicas, que son las más frecuentes.

El vaginismo es una disfunción sexual que afecta al 12 por ciento de mujeres en España, según la Sociedad Española de Medicina General (SEMG). Se caracteriza por una contracción involuntaria, total o parcial, de los músculos del suelo pélvico alrededor de la vagina, lo que provoca dolor durante las relaciones sexuales, malestar persistente o imposibilidad de la penetración, así como molestias intensas durante exámenes ginecológicos rutinarios, al usar tampones o al aplicar tratamientos prescritos por vía vaginal.

"Sin embargo, tener vaginismo no significa que la mujer no pueda excitarse o experimentar placer, más bien, limita la práctica del coito con penetración. Y, por tanto, la fecundación por vía natural se complica", ha afirmado la doctora Colomé. Aun así, es importante destacar que el vaginismo no influye directamente en la fertilidad, no interfiere con el funcionamiento del aparato reproductivo ni aumenta el riesgo de aborto.

En cuanto a sus causas, las más comunes están relacionadas con aspectos psicológicos, como los tabúes o prejuicios en torno a la sexualidad, el desconocimiento de la anatomía femenina, una baja autoestima, experiencias sexuales negativas, traumas previos como abusos o agresiones sexuales, o ansiedad.

Aunque no sean tan frecuentes, causas físicas como un himen rígido, infecciones o úlceras vaginales, inflamación de las glándulas de Bartolino, trauma asociado al parto o a un aborto, disminución de los estrógenos en la sangre, especialmente durante la menopausia, o tumores en la zona pélvica también son relevantes.

Colomé ha apuntado que existen dos tipos de vaginismo, el primario, que se presenta en mujeres que nunca han podido mantener relaciones sexuales con penetración y que suele diagnosticarse en adolescentes o mujeres jóvenes; y el secundario, que desarrollan mujeres que sí pudieron mantener relaciones sexuales con penetración en el pasado.

Para su tratamiento, la especialista ha resaltado que se debe aplicar un enfoque integral y multidisciplinar, que aborde tanto la parte psicológica como la ginecológica. Pueden ser útiles herramientas como la fisioterapia del suelo pélvico, la terapia cognitivo-conductual, el uso progresivo de dilatadores vaginales y, en casos específicos, otras intervenciones a nivel psicológico adaptadas a las necesidades de cada paciente.

"En cualquier caso, el abordaje integral es clave para su tratamiento. Y la comunicación, si hay una pareja en la ecuación, es esencial", ha subrayado.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: ALTERNATIVA PARA SER MADRE

La directora médica de IVI Mallorca ha asegurado que muchas mujeres pueden retomar su vida sexual con normalidad después del tratamiento. Cuando esto no sea posible y exista el deseo de ser madre, Colomé ha explicado que las técnicas de reproducción asistida pueden convertirse en una alternativa recomendada.

"Aunque el vaginismo puede suponer un obstáculo para algunas mujeres en edad fértil, no es una barrera insalvable, debido a los diversos métodos de reproducción asistida que existen hoy en día y un enfoque muy personalizado", ha destacado.

La doctora ha apuntado que para estos casos suele emplearse la inseminación artificial, que consiste en introducir espermatozoides previamente seleccionados en el útero de la mujer, o la fecundación 'in vitro', para la que se extraen los óvulos de la mujer y, posteriormente, se colocan en una placa de cultivo para ser fecundados con el esperma del varón.