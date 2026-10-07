La valoración de la salud ocular roza el suspenso al situarse en un 5,07 sobre 10, según el barómetro de Miranza - MIRANZA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La valoración de la salud y bienestar ocular de los españoles ha descendido de los 5,23 puntos sobre 10 a los 5,07 actuales, por lo que roza el suspenso, según ha evidenciado el 'VI Barómetro de Bienestar Ocular' de la compañía oftalmológica Miranza, cuyo director médico de Miranza Clínica Begoña de Bilbao (Vizcaya), el doctor Íñigo Corcóstegui, ha indicado que "no acaba de haber concienciación sobre la necesidad de cuidar algo tan importante como la visión".

"Pequeños déficits se incorporan a nuestra visión y no tomamos medidas", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que tener una buena calidad visual "ayudaría en los otros aspectos de la vida". Por ello, ha animado a la concienciación al respecto, y es que existen "muchas cosas" en el día a día que impiden que las personas se ocupen "de algo tan importante como la visión".

De esta manera se ha expresado Corcóstegui a raíz de los resultados que ha arrojado la encuesta realizada por Miranza a un millar de personas. Uno de ellos muestra que el índice de bienestar ocular se sitúa en 4,66 en las personas de entre 41 y 64 años, mientras que a partir de la edad de jubilación se halla en 4,78.

"Entre los 40 y 60 años es la edad de mayor actividad profesional, de más temas familiares" y "de tantas cosas importantes por las que, quizás, no le damos la importancia que tiene a la visión", ha señalado en este sentido el director médico de Miranza Sevilla, el doctor Federico Alonso, quien ha añadido que, junto a ello, "empieza a los 40 años la vista cansada".

Además, el estudio ofrece el dato de que las mujeres obtienen una puntuación de 4,8, frente a la de 5,34 de los hombres, por lo que Alonso ha incidido en la importancia de la "concienciación individual". Es necesario "pararte a pensar en qué importancia tiene para ti el órgano de los sentidos más importante", ha enfatizado.

(Habrá ampliación)