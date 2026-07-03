Infosalus.- Los veterinarios advierten de que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal

Archivo - La enfermedad transmitida por una garrapata que lleva años circulando en españa - LADISLAV KUBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha destacado que alrededor del 75 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal y su control exige reforzar la vigilancia y el enfoque 'One Health'.

"No se trata de un fenómeno puntual sino de una realidad estructural que se ve agravada por la globalización, la movilidad internacional, el cambio climático, la transformación de ecosistemas y el aumento del contacto entre personas, animales y entorno", ha señalado la OCV con motivo del Día Mundial de las Zoonosis.

En este contexto, la organización quiere acercar a la sociedad la realidad de las zoonosis. Así, ha explicado que se trata de enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas, representan uno de los grandes retos actuales de la salud pública y están muy presentes en el día a día.

Enfermedades como la rabia, la gripe aviar, el virus del Nilo Occidental, la brucelosis, la leishmaniosis o casos recientes como el COVID-19 o el hantavirus son ejemplos de zoonosis que afectan a salud pública, y "permiten recordar que muchas amenazas sanitarias empiezan en animales o alimentos", apunta la organización.

RABIA, VECTORES Y CAMBIO CLIMÁTICO

En el caso de la rabia, la OCV señala que, aunque España mantiene desde hace décadas el estatus de país libre en mamíferos terrestres, siguen existiendo riesgos de introducción asociados a la proximidad con zonas endémicas del Magreb y a los movimientos internacionales de animales de compañía.

Para la OCV, casos recientes, como el detectado en Italia en un perro que había transitado previamente por España, confirman que se trata de una zoonosis de "máxima gravedad". Por ello, la OCV sigue reclamando la vacunación obligatoria en todas las comunidades autónomas.

Asimismo, afirma que en España y en el sur de Europa ganan peso las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente mosquitos, como la fiebre del Nilo Occidental. "La expansión de distintas especies de mosquitos y su adaptación a nuevos entornos están haciendo que estos riesgos sean cada mayores", resalta la organización, que añade que el impacto del cambio climático y la alteración de hábitats favorecen nuevas dinámicas de transmisión y obligan a reforzar la capacidad de anticipación.

Junto a ello, para los veterinarios la leishmaniosis constituye otra zoonosis de especial relevancia en el entorno, con presencia consolidada en España y estrechamente vinculada a la expansión de vectores como los flebótomos. De hecho, un estudio realizado ha detectado la transmisión activa de Leishmania infantum entre perros en Barcelona.

"Su comportamiento epidemiológico evidencia hasta qué punto la vigilancia animal, ambiental y entomológica resulta clave para anticiparse a riesgos que afectan tanto a la salud animal como a la salud pública", sostienen desde la OCV.

LA VIGILANCIA TEMPRANA, CLAVE PARA EVITAR CASOS EN HUMANOS

En este escenario, para los expertos la prevención empieza antes del primer caso en humanos. "La vigilancia animal y ambiental, la sanidad pecuaria, la fauna silvestre, la inspección alimentaria, los laboratorios, la investigación y la salud pública forman parte de una red de detección temprana que permite actuar antes, contener riesgos y reducir su impacto sanitario, social y económico", afirman.

También en el caso de la rabia aseguran que mantener coberturas vacunales adecuadas y criterios preventivos homogéneos resulta esencial para preservar la protección sanitaria. En este sentido, y con zoonosis como la fiebre del Nilo Occidental, sostienen que la aplicación del enfoque 'One Health' resulta especialmente útil, ya que la vigilancia en animales y en el entorno permite anticipar riesgos y detectar antes posibles episodios con impacto en humanos.

"La prevención de las zoonosis empieza mucho antes del primer caso en humanos, y ahí la veterinaria desempeña una labor esencial que muchas veces no se ve. Reforzar la vigilancia, anticiparse a los riesgos y actuar antes de que el problema escale es una de las mayores fortalezas de la salud pública", señala Gonzalo Moreno del Val, presidente de la OCV.

Por ello, la organización quiere poner en valor el papel de los veterinarios en la detección temprana, la prevención y el control de las zoonosis, y reclamar una mayor coordinación entre ámbitos, más inversión en vigilancia y una integración real de la profesión veterinaria. Porque la mejor crisis sanitaria es la que no llega a producirse, y la prevención de las zoonosis comienza en la veterinaria.