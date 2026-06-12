El VIH causó 1,2 millones de nuevos casos en el mundo en 2025, un 43% menos que en 2010

Archivo - Manos sosteniendo lazos de concienciación del vih/sida. - VASYL DOLMATOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causó el año pasado 1,2 millones de nuevos casos en todo el mundo y 570.000 muertes, lo que supone un descenso del 43 y del 57 por ciento, respectivamente, en comparación con el año 2010, según se desprende de un informe publicado por ONUSIDA este viernes.

En 2025, un total de 40,9 millones de personas vivían con VIH a nivel mundial, de las que un 88 por ciento conocía su estado serológico. Entre estas, un 89 por ciento estaba en tratamiento y, de ellas, el 95 por ciento tenía supresión viral.

Aunque estos datos están cerca del objetivo 95-95-95 marcado por ONUSIDA para conseguir erradicar el sida para 2030, la agencia de Naciones Unidas ha aseverado que "el mundo no está en camino" de alcanzar estas cifras, como consecuencia de los recortes en financiación externa, el retroceso en derechos humanos y la falta de inversión y priorización de la prevención del VIH y los servicios comunitarios.

Según recoge el informe, la reducción del 23 por ciento en la financiación de la ayuda mundial al desarrollo, que supone la mayor caída registrada, ha afectado de forma notable a los programas de VIH. "No cabe duda de que esta es la interrupción más grave en la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para combatir esta enfermedad", ha alertado la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Los programas de pruebas de VIH disminuyeron un 22 por ciento en entornos con alta prevalencia entre 2024 y 2025, lo que implica un aumento de personas que no pueden acceder al tratamiento y la expansión del virus. La adopción de la profilaxis preexposición (PrEP) cayó un 38 por ciento en 62 países y, en algunas naciones, la financiación para programas de preservativos disminuyó un 93 por ciento y el dinero destinado a programas que garantizan el acceso a servicios de prevención se redujo un 80 por ciento.

Aunque 32,1 millones de personas infectadas recibían tratamiento antirretroviral, un 2,7 por ciento más que en 2024, 8,8 millones permanecían sin recibir tratamiento y hasta cinco millones desconocían ser portadoras del virus.

PROGRESO DESIGUAL

El progreso es desigual entre regiones, según expone el informe, que recoge un incremento en el número de infecciones registradas desde 2010 en Europa del Este y Asia Central, Oriente Medio y el Norte de África, y América Latina.

Cada semana, 3.000 adolescentes y mujeres jóvenes en África subsahariana contraen el VIH, lo que para ONUSIDA es una de las señales más claras de que el mundo no está logrando llegar a algunas de las poblaciones más vulnerables.