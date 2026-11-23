Fachada Vithas Sevilla. - VITHAS

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha informado este lunes de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado sin reservas la adquisición de GenesisCare España (GCE), tras el acuerdo alcanzado entre ambas compañías el pasado julio.

Esta operación implica la incorporación de 16 unidades y centros especializados de GenesisCare España en 11 provincias. Asimismo, Vithas integra a los cerca de 300 profesionales de GCE, incluidos 62 oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos y neurocirujanos.

El Instituto Oncológico de Vithas (IOV) también amplía su dotación tecnológica con 27 equipos radioterápicos, quirúrgicos y de diagnóstico por imagen, incluyendo sistemas pioneros de radioterapia guiada por resonancia magnética ('MRIdian MR linac'), una plataforma de radiocirugía robótica de precisión ('CyberKnife S7') y aceleradores lineales ('LINACs').

Además, la operación reforzará la vocación investigadora y formativa de los Institutos Vithas, ya que GenesisCare España cuenta con 15 ensayos clínicos activos en los que participan 940 pacientes y, a través de Campus GenesisCare, ha contribuido este año a la formación de más de 490 alumnos.

SALTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA LOS PACIENTES

El director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Vithas, Pedro Rico, ha destacado que la autorización de la CNMC "avala el salto cualitativo y cuantitativo que representa esta operación" para los casi 28.000 pacientes oncológicos únicos que atienden en conjunto ambas compañías, que suman cada año más de 70.000 consultas y cerca de 25.000 procesos terapéuticos y diagnósticos.

"Son ellos, junto a sus familias, y nuestros profesionales, los principales beneficiarios de la integración, que amplía nuestra capacidad de respuesta a sus necesidades de tratamiento y cuidado", ha afirmado Rico, quien ha elogiado a los especialistas de GenesisCare España para señalar que son ellos, junto a los profesionales del IOV, "quienes representan el verdadero valor añadido de esta integración".

El Instituto Oncológico Vithas fue creado en el año 2022 en el marco del modelo asistencial de Institutos Vithas, caracterizado por el trabajo interdisciplinar en red, la asistencia personalizada y servicios innovadores y transversales a los 22 hospitales de la compañía. Además del IOV, el grupo cuenta con los Institutos Vithas Cardiovascular, de Neurociencias y Oftalmológico.