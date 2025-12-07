Vox exige al Gobierno un estatuto médico propio: "Basta ya de ignorarles"

Archivo - La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María Fuster - VOX - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Vox en materia de Sanidad, María Fuster, ha exigido al Gobierno un estatuto médico propio y que se escuche a los profesionales sanitarios porque "sin ellos no hay sanidad".

"Basta ya de ignorarles. No están solos. Vox siempre estará del lado de los profesionales que se dejan la piel cada día trabajando por ofrecer una calidad asistencial excelente", ha asegurado María Fuster este domingo en un vídeo remitido por la formación.

La portavoz, que acudirá a la huelga de médicos del próximo martes para apoyar a los sanitarios, ha señalado que los profesionales tras décadas de "vapuleo y ninguneo han dicho basta". "Se acabó el abusar de su vocación, se acabó utilizar su sacrificio, su responsabilidad o su esfuerzo", ha afirmado Fuster.

"Los médicos quieren ser escuchados y ser los interlocutores de sus propias condiciones laborales. No piden nada que no tengan el resto de los trabajadores", ha defendido.

Fuster ha criticado que el objetivo de la ministra Mónica García es "dejar una impronta ideológica". "Poco le importan los sanitarios y mucho menos la salud de los españoles. Dejará una huella nefasta en la sanidad española", ha asegurado.