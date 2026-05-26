La innovación biomédica como motor de salud y bienestar social

Proyecto 'Visión' de Johnson & Johnson. - SOFIA ROYO

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La innovación biomédica en los medicamentos genera ingresos económicos, contribuye al bienestar social y mejora la sostenibilidad del sistema sanitario, según la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, que ha participado en la presentación del proyecto 'Visión', una iniciativa de Johnson & Johnson, en colaboración con Healthy Numbers, para ofrecer distintas perspectivas sobre el valor social del medicamento.

'Visión' es una colección de nueve 'Cuadernos sobre Valor Social del Medicamento', cada uno de ellos escrito por un autor destacado en la materia, se abordan las contribuciones de los medicamentos desde las perspectivas de la salud, la sanidad, la sostenibilidad, la innovación, la ética, la equidad, el bienestar y el país.

La investigación farmacológica, en este sentido, es una "parte esencial" de la innovación y el desarrollo científico actuales y sobre ella se asienta una "parte importante del progreso colectivo".

El director de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de Johnson & Johnson Innovative Medicine España, David Beas, ha declarado que este proyecto busca destacar y potenciar el valor social del medicamento y ha recalcado que el incremento de la esperanza de vida, que ha sido de unos diez años en los últimos cincuenta, ha sido "precisamente por la incorporación de la innovación biomédica", con un peso aproximado, según diferentes estudios, del 73 por ciento.

Por último, ha señalado que por cada euro invertido en innovación biomédica, se pueden llegar a generar ahorros de entre 2 y 7, dependiendo del grado de innovación, además del papel positivo que puede tener para reducir las bajas médicas.

Por su parte, el socio director de Healthy Numbers, Santiago Cervera, ha asegurado que con la iniciativa 'Visión' querían ir más allá de la capacidad del medicamento en incidir en la enfermedad, epidemiología o economía, para hablar de "cómo los medicamentos se insertan, participan o contribuyen al sistema sanitario".

"La colección se llama 'Visión' porque esa es exactamente su ambición: ofrecer una mirada de conjunto sobre lo que el medicamento contribuye a la vida en común. Hemos reunido a ocho autores expertos, uno por cada dimensión y hemos pensado los cuadernos para muy diversas audiencias. El propósito es ofrecer elementos para una reflexión informada sobre lo que el medicamento aporta a la sociedad", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha explicado que cada cuaderno tiene una entidad propia, pero la colección, en su conjunto, permite ampliar la línea o líneas de reflexión. Los autores que han participado en la creación de estos cuadernos han sido elegidos por su prestigio, ámbito de referencia y por su libertad creativa, que no hubiera ningún conflicto de interés, para que pudiesen aportar su visión de forma "directa y transparente".

"CUÁNTO NOS COSTARÍA NO TENER ESE MEDICAMENTO"

"Muchas veces cuando pensamos, por ejemplo, cuánto cuesta un medicamento, la pregunta que hay que hacerse no es tanto cuánto cuesta un medicamento, sino cuánto nos costaría no tener ese medicamento. Y cuánto nos costaría no tener ese medicamento y no poder afrontar esta situación y no poder dar esa capacidad de respuesta a una enfermedad", ha apuntado.

Por su parte, Begoña Barragán, que es también autora de uno de los cuadernos, ha expuesto que este proyecto abre las puertas al diálogo para saber qué es lo realmente importante y que tiene el objetivo de llegar a todos los pacientes y, en definitiva, a toda la sociedad en su conjunto.

"Las personas quieren o bien que las curen o que les den una calidad de vida suficiente o suficientemente buena para poder seguir viviendo. Queremos acompañar a nuestras familias, estar con ellos, trabajar, etc", ha añadido.

La innovación biomédica, desde una perspectiva social, impacta en la sociedad en general, ya que su valor social consigue que más allá de mejorar la salud, las personas sean capaces de incorporarse en la sociedad, de producir y volver a pagar impuestos.

"Los avances farmacológicos no operan en el vacío, su efectividad depende de sistemas sanitarios bien estructurados, profesionales comprometidos, redes de apoyo familiares y comunitarias y políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los tratamientos", ha recordado.

Por último, el biotecnólogo y divulgador científico, Luis Quevedo, ha comentado que la innovación biomédica tiene una perspectiva económica de retorno económico, y otra más social en la que se habla de productividad personal y, por tanto, de retorno económico para el individuo, la familia o el país.

ESPERANZA DE SALUD Y DE ALEGRÍA

Quevedo ha apuntado, a su vez, que en los últimos años se ha empezado a hablar de esperanza de salud, y no tanto de esperanza de vida. "Está muy bien vivir más años, pero quiero vivirlos bien sin problemas y además tienen un coste económico enorme para un sistema socializado como es el nuestro", ha apostillado.

A día de hoy, se está integrando una tercera visión, la esperanza de alegría o de disfrute, en la que las personas quieren vivir con salud, pero también "pasándolo bien y pudiendo disfrutar".

Además, ha reiterado que la innovación medicamentos tiene un efecto claro en la economía, ya que genera empleo, riqueza y nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial.

"Por otra parte, los nuevos fármacos producen un efecto compensatorio en el gasto sanitario al sustituir o reducir el consumo de servicios médicos como visitas médicas u hospitalizaciones", ha concluido.