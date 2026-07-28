El Instituto de Salud Carlos III y la Fundación Lovexair impulsan la investigación y la divulgación en salud ambiental

Cielo cubierto de humo provocado por el incendio de la sierra oeste, desde el Cerro del Tío Pío, a 25 de julio de 2026, en Madrid (España). En total son 63.000 las personas afectadas directamente por la virulencia del incendio en la región madrileña, pero - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Fundación Lovexair han firmado un Protocolo General de Actuación que tiene el principal objetivo de iniciar una colaboración en el impulso a la investigación y la divulgación en salud ambiental.

Según han expuesto ambas partes, este acuerdo crea un marco de cooperación para llevar a cabo posibles acciones conjuntas en torno al estudio y a la sensibilización sobre la contaminación atmosférica, la calidad del aire y sus efectos en salud respiratoria. Por tanto, van a centrar las actividades en la salud ambiental.

Para ello, este trabajo en común se va a canalizar a través del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA), que actúa como Laboratorio Nacional de Referencia de Calidad del Aire y que dirige la doctora Ana Cañas. De hecho, este convenio ha surgido de la convicción compartida de que proteger la salud respiratoria requiere combinar conocimiento e innovación científica, datos ambientales de calidad, divulgación social y participación ciudadana.

Así, una de las metas primordiales de esta alianza es seguir facilitando que la evidencia científica sobre contaminación atmosférica no quede limitada al ámbito técnico o investigador, sino que sea cada vez más accesible y útil para la sociedad. En pro de ello, es necesario que la divulgación accesible y basada en evidencia ayude en dos vertientes complementarias, siendo la primera que permita que profesionales sanitarios, organizaciones sociales y Administraciones públicas dispongan de información útil para orientar sus actuaciones.

Junto a ello, es oportuno que esta facilite que la ciudadanía comprenda mejor cómo los factores ambientales influyen en la salud respiratoria, reconozca los riesgos y adopte medidas preventivas. Para ello, la Fundación Lovexair trabaja desde hace más de 15 años junto a personas con enfermedades respiratorias, sanitarios e investigadores para promover la prevención, la educación en salud y el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

GENERAR CONOCIMIENTO

"La contaminación atmosférica es uno de los grandes retos para la salud pública y aún queda mucho por conocer sobre su impacto en las personas", ha explicado la presidenta de esta organización, Shane Fitch, que ha añadido que esta colaboración "permitirá seguir generando conocimiento científico, acercarlo a la ciudadanía y desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a prevenir enfermedades respiratorias" y mejorar la calidad de vida.

Por su parte, Cañas y el investigador Javier Sánchez han señalado que la combinación del conocimiento científico del ISCIII en la evaluación de la calidad del aire, "unido a la experiencia social de Lovexair", posibilitará "seguir avanzando en la generación de evidencia sobre los efectos de la exposición ambiental, favoreciendo la transferencia del conocimiento científico hacia políticas públicas y facilitando nuevas actuaciones orientadas a proteger la salud de la población".