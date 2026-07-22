Un investigador desarrolla un sistema de nanomedicina inhalada para la terapia de ARN contra el cáncer de pulmón

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MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El doctor Antoni Torres Coll ha llevado a cabo su tesis doctoral en la institución universitaria IQS, consistente en el desarrollo de un sistema de nanomedicina inhalada para la terapia de ARN contra el cáncer de pulmón y que está basado en polímeros para su administración.

Este trabajo, que se ha realizado en el Grupo de Ingeniería de Materiales GEMAT - NanoTher Nanotherapies Lab de esta entidad y bajo la codirección de los doctores Cristina Fornaguera Puigvert y Salvador Borrós Gómez, integra, de esta manera, conocimientos de química de polímeros, nanotecnología y tecnología farmacéutica.

"Este avance científico propone una solución a las limitaciones de las terapias actuales basadas en ARN (mARN y siARN)", han continuado desde IQS, declarando al respecto que "aunque estas tienen un gran potencial para modular la expresión génica en enfermedades como el cáncer de pulmón -una de las principales causas de mortalidad mundial-, su aplicación clínica se ve frenada por la inestabilidad del ARN y la dificultad para que el fármaco llegue con precisión al tejido pulmonar".

Ante ello, han indicado que esta tesis establece un nuevo marco de diseño para los polímeros de poli(B-aminoester) (pBAEs), para lo que Torres Coll "ha aplicado una aproximación modular basada en química 'click', que permite desacoplar la complejación del ARN de la funcionalización superficial de la nanopartícula". En virtud de ello, "es posible ajustar con precisión propiedades como la captación celular y la especificidad hacia diferentes poblaciones celulares, hitos que han sido validados en modelos avanzados tridimensionales de pulmón", han declarado.

EL OBSTÁCULO DE LA MUCOSA PULMONAR

Además, han apuntado que "uno de los mayores obstáculos para las terapias inhaladas es la mucosa pulmonar, que suele atrapar las nanopartículas". Ahora, esta investigación muestra "que el uso de superficies zwitteriónicas reduce la adhesión al moco y mejora la difusión, favoreciendo que la nanomedicina alcance el epitelio pulmonar de manera eficiente", han explicado.

Junto a ello, desde IQS han señalado que, en colaboración con la alemana Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, en concreto con el grupo liderado por la doctora Olivia Merkel, esta tesis ha culminado en la creación de una forma farmacéutica basada en micropartículas con nanopartículas integradas. "Mediante la optimización del proceso de secado por atomización ('spray-drying'), se han obtenido polvos respirables con excelentes propiedades aerodinámicas", han asegurado.

"A diferencia de los sistemas lipídicos convencionales, este sistema polimérico destaca por su alta estabilidad y la preservación de la funcionalidad del ARN tras el proceso, eliminando la dependencia de la cadena de frío para su almacenamiento", han sostenido, para concluir indicando que ha quedado constatada la viabilidad de los sistemas basados en pBAE como vectores inhalables.