Una investigadora del ISCIII se incorpora al grupo asesor de la OMS sobre el origen de nuevos patógenos - ISCIII

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha informado de que la científica de su Centro Nacional de Microbiología (CNM), la doctora María Dolores Fernández García, se ha incorporado al Grupo de Asesoramiento Científico sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De esta manera, y tras la renovación de los integrantes de este órgano del citado organismo internacional, esta experta tomará parte en el segundo mandato del mismo, tras un primero extendido de 2021 a 2025. Este es un grupo asesor multidisciplinar formado por 25 especialistas independientes procedentes de distintos países y ámbitos científicos y sanitarios.

Fernández García, quien es la primera persona española que colabora con el SAGO, contribuirá así a su objetivo principal, que es asesorar a la OMS en cuestiones científicas y técnicas relacionadas con el origen de patógenos emergentes y reemergentes con potencial epidémico o pandémico. Además, también realiza aportaciones al desarrollo y la aplicación de un marco global destinado a orientar de manera sistemática las investigaciones sobre los orígenes de estos patógenos.

ANTICIPARSE A FUTURAS AMENAZAS SANITARIAS

La meta es determinar cómo surgen los mismos, cómo llegan a la población humana y qué circunstancias pueden favorecer su propagación. Este, a juicio del ISCIII, es "un conocimiento esencial para anticiparse y responder mejor ante futuras amenazas sanitarias".

Además, ha expuesto que la nueva etapa de este grupo será de continuidad en cuanto a los trabajos realizados previamente, como la elaboración del marco global de investigación y su aplicación al estudio del origen del SARS-CoV-2. No obstante, también se trabajará sobre otros patógenos nuevos, emergentes o reemergentes que puedan suponer una amenaza epidémica o pandémica.

La incorporación de esta investigadora "refuerza la participación española en un ámbito de especial relevancia para la preparación y la respuesta frente a futuras amenazas para la salud pública", ha continuado, para añadir que "aportará su experiencia científica al análisis de la evidencia disponible y a la elaboración de recomendaciones para orientar las investigaciones sobre los orígenes de este tipo de patógenos".