ISCIII avanza en conocimiento para crear 'minipulmones' para investigación biomédica mediante el análisis de hidrogeles

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MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha realizado un análisis de diferentes hidrogeles que sustenten la síntesis de 'minipulmones' de laboratorio y su desarrollo para la investigación biomédica, lo que genera nuevo conocimiento para ello.

De esta manera, los científicos de esta institución han estudiado nuevas alternativas para la generación de estos organoides pulmonares, los cuales imitan la actividad de pulmones reales. Así, estos pueden servir para investigar diversas enfermedades, según muestran los resultados de su trabajo, que se han publicado en la revista especializada 'Stem Cells Research amp Therapy'.

En concreto, y para sustentar esta síntesis, han evaluado diferentes hidrogeles, que son sustratos inertes, de origen químico o biológico, que permiten el cultivo de los organoides. Estos proporcionan el soporte estructural para el crecimiento y diferenciación de células troncales capaces de generar tejidos en miniatura para investigación biomédica.

"Los organoides son una de las principales vías de estudio en Medicina regenerativa", han continuado los expertos, que han añadido que uno de los hidrogeles más utilizados para desarrollarlos, denominado 'Matrigel', tiene origen animal, por lo que uno de los objetivos es hallar alternativas biocompatibles con el desarrollo de minipulmones en el contexto humano.

LOS COMPUESTOS DE ORIGEN NO ANIMAL NO SON LOS SUFICIENTEMENTE MADUROS

Además, han probado tres hidrogeles de origen no animal -'Biogelx', 'PLTMax' y 'GelMA'-, con el principal objetivo de saber si permitían, con igual eficacia, la diferenciación de células troncales pluripotentes humanas hacia minipulmones maduros. Con ello, se ha constatado que los organoides desarrollados con los hidrogeles alternativos "tenían características estructurales aberrantes y no eran lo suficientemente maduros".

Este estudio, cuyos autores principales son los miembros del Laboratorio de Biotecnología de células troncales y organoides en la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas (UFIEC) del ISCIII, Irene Chamorro-Herrero, y del laboratorio de referencia de neumococo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) y del Área de Respiratorio del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERES), Julio Sempere, ha concluido, por tanto, que los hidrogeles analizados "no han demostrado la misma capacidad que 'Matrigel'".

No obstante, "los datos obtenidos han permitido abrir nuevas vías experimentales para buscar y evaluar sustratos de origen sintético o humano que puedan facilitar la bioimpresión de 'minipulmones' in vitro que, en el futuro, puedan emplearse como alternativas al reemplazo de tejidos y órganos", han finalizado los autores.