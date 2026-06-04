ISCIII y Hospital de Getafe hallan, por medio de la genómica, el origen de dos brotes de norovirus registrados en 2024

El ISCIII y el Hospital de Getafe hallan en origen de dos brotes de norovirus registrados en este centro en 2024 - ISCIII

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un estudio en colaboración con el madrileño Hospital de Getafe, por el que, por medio de la genómica, ha analizado y descubierto el origen de dos brotes consecutivos de norovirus registrados en 2024 en este centro madrileño.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Journal of Medical Virology', y que ha combinado la investigación epidemiológica tradicional con técnicas avanzadas de secuenciación genómica (epidemiología genómica), ha tenido el objetivo, según sus autores, de "determinar si el segundo brote correspondía a una continuación del primero o a una nueva introducción del virus".

Además, se ha buscado "comprender con mayor precisión la transmisión intrahospitalaria y evaluar la efectividad de las medidas de control implementadas", han señalado en relación con estos brotes, que han indicado que "afectaron principalmente a personas mayores y trabajadores sanitarios". Así, han constatado que "las estrictas medidas de prevención aplicadas tras el primer brote lograron cortar la transmisión interna", por lo que "el segundo brote fue causado por una nueva introducción del virus, no por una continuación del anterior".

Al respecto, y tras exponerse que las conclusiones "resaltan la importancia de utilizar pruebas moleculares con alto grado de sensibilidad para detectar el virus y mejorar la identificación de posibles casos y brotes", la investigadora principal de este trabajo y responsable de Gastroenteritis Víricas en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII, María Dolores Fernández-García, ha destacado lo oportuno de "combinar la epidemiología tradicional con el análisis genómico para identificar con mayor precisión las fuentes y cadenas de transmisión de virus altamente contagiosos como el norovirus".

Así, una vez indicado que el norovirus "es un virus muy contagioso que causa gastroenteritis (diarrea y vómitos) y puede ser especialmente peligroso en hospitales, ya que provoca brotes difíciles de controlar y supone un riesgo considerable para pacientes vulnerables" y "personal sanitario", los expertos han declarado que se han analizado "muestras de heces de pacientes con síntomas de gastroenteritis utilizando técnicas avanzadas de secuenciación genómica y análisis filogenéticos".

Este trabajo "ha permitido caracterizar el virus responsable y reconstruir las cadenas de transmisión dentro del hospital", han explicado los autores, entre cuyos firmantes se encuentran los miembros del Hospital de Getafe, Blanca Esperanza Fernández, Óscar Cuevas Lobato y Carolina Moreno Gomila.

NUEVA VARIANTE GII.17[P17]

Con ello, se ha conocido, a juicio de los especialistas, que "ambos brotes fueron provocados por una nueva variante de norovirus llamada GII.17[P17]", que había comenzado a circular en varios países desde la temporada 2023/2024. "Además, se ha determinado que el norovirus se transmitió entre las Unidades de Geriatría y Oncohematología del hospital, algo que no se detectó inicialmente porque las pruebas rápidas de inmunocromatografía para norovirus de pacientes en Oncohematología dieron negativo", han explicado.

"Gracias al análisis molecular y genómico posterior, se identificó la relación entre los casos de ambas Unidades, poniendo de manifiesto la importancia de emplear métodos diagnósticos especialmente sensibles para el control eficaz de los brotes hospitalarios de norovirus", han proseguido, al tiempo que han afirmado que "algunos pacientes seguían eliminando el virus en las heces incluso después de la resolución oficial del brote, lo que podría facilitar nuevos contagios".

"Este enfoque integrado permite detectar rutas de contagio que podrían pasar desapercibidas con métodos convencionales, y aporta información clave para reforzar medidas de prevención y control de infecciones, sobre todo en entornos con pacientes vulnerables", ha destacado Fernández-García que, junto a sus compañeros, participó en 2025 en una investigación internacional publicada en 'Nature Communications' que explicó "cómo la nueva variante GII.17, responsable de un aumento de brotes de gastroenteritis a escala mundial, se ha adaptado y expandido entre la población humana".