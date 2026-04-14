Javier Padilla subraya que las 'Recomendaciones de No Hacer' deben ser "una herramienta eminentemente dinámica"

Archivo - El secretario de Estado de Salud, Javier Padilla, inaugura la jornada 'Learning from Health Systems Analysis: The Health System in Spain', en el Ministerio de Sanidad, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La sesión se organiza con el - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha subrayado que las conocidas como 'Recomendaciones de No Hacer' "tienen que ser un elemento y una herramienta eminentemente dinámica", por lo que aboga por "reivindicar" que este sea un documento vivo y modificable con el tiempo y la evidencia científica.

"Es una cosa que, afortunadamente, va calando en el conjunto de los profesionales y vamos avanzando hacia otros ámbitos", ha puesto de manifiesto, destacando entre ellos "la Inteligencia Artificial (IA)" y otros aspectos que forman parte de las "nuevas realidades cotidianas".

La misma "parte de la reflexión sobre el propio acto clínico, es decir, intenta abandonar la dependencia de lo que se ha hecho con anterioridad", de esa corriente "intervencionista", ha explicado durante la clausura de la Jornada Científica GuíaSalud 'Hacia una atención centrada en el valor', organizada por este organismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que participan las 17 comunidades autónomas para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

A su juicio, ese acto reflexivo "también reconoce la existencia de ámbitos en los cuales hay una sobreactuación desde el ámbito de la asistencia clínica y es fundamental actuar sobre ello". "Es también un recordatorio no solamente de lo que sobra, sino también de lo que no puede faltar en nuestro sistema de salud y dentro de nuestras consultas", ha argumentado.

"Cuando se habla de no hacer cosas, siempre suele haber voces críticas que intentan relacionar las 'Recomendaciones de No Hacer' con un cierto ámbito de la política gerencialista de recortes en términos de una visión de eficiencia", ha indicado Padilla, que ha rechazado este argumento al señalar que es necesario desproveer de "cosas que aportan poco para la salud". Según ha afirmado, el objetivo de ello también es "abrazar otras cosas que aporten mucho más".

Tras la reivindicación de esta estrategia, ha expuesto su propio decálogo de consejos en este sentido para el Ministerio de Sanidad, y es que estos "siempre se plantean desde una perspectiva eminentemente clínica". No obstante, "hay muchos elementos de la acción, tanto de gestión como incluso del ejercicio de la política pública en el ámbito de la salud, que creo que son fundamentales", ha afirmado.

CONSEJOS EN ESTA LÍNEA PARA SANIDAD

La primera recomendación es "no meter cosas en el cajón de manera indefinida" ya que, "en muchas ocasiones, supone un desprecio a un elemento fundamental que es el coste de no hacer nada", ha indicado, poniendo como ejemplo "el plan de prevención y control integral de tabaquismo que estaba metido en un cajón" cuando los responsables actuales llegaron al Ministerio de Sanidad.

Además, Padilla aboga por "no pensar que las fronteras de las políticas de salud terminan en las barreras, tanto físicas como competenciales, del Ministerio de Sanidad", aspecto en el que ha puesto de relieve "la importancia de los determinantes sociales" y de "tejer las alianzas necesarias con los diferentes actores". "No negar la interlocución a todos los afectados por una política pública" es el siguiente punto que ha expuesto.

"El cuarto punto sería no pensar que la participación es un elemento cosmético en el ámbito de las políticas públicas", ha proseguido, poniendo como ejemplo el trabajo conjunto en el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes. Junto a ello, apuesta por "no tomar decisiones en función de la comodidad personal" y, por tanto, evitar el "inmovilismo institucional".

También, ha recomendado "no despreciar la comunicación pública", algo que ha ejemplificado con la importancia de divulgar para llegar a "la confianza vacunal", y ha aconsejado "no descuidar la atención hacia la propia institución". "No confiar en las políticas y procedimientos simplemente porque siempre se ha hecho así" es necesario, a su juicio, lo que ha confirmado a través de los cambios realizados en la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Por último, Padilla ha mostrado que es necesario "no dar un discurso distinto en función de cuáles sean las personas que van a escuchar" y, para finalizar, como "el más achacado a la política institucional", aboga por "no mirar solamente a cuatro años vista", que es el tiempo que dura una legislatura política.