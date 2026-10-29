Jugadores de Azar Rehabilitados pide cerrar la puerta al juego anónimo

Archivo - Máquina tragaperras en una sala de juegos - AJUNTAMENT DE MANISES - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) reclama a las Administraciones públicas la "identificación obligatoria" antes de participar en cualquier modalidad de juego de azar, ya sea 'on line' o presencial, incluidas las loterías y los juegos instantáneos conocidos como 'rascas', casinos, bingos, salones, locales de apuestas y máquinas de juego con premio instaladas en bares, cafeterías y otros establecimientos de hostelería.

"Las políticas públicas en materia de juego deben situar la salud y el bienestar de las personas en el centro de sus decisiones, por encima de cualquier consideración exclusivamente económica o recaudatoria", explica el director técnico, Juan Lamas, con motivo de la celebración, este jueves 29 de octubre, del Día Nacional Sin Juegos de Azar.

El objeto de la medida es comprobar la mayoría de edad y las prohibiciones de participación, especialmente de las personas autoprohibidas. Por eso, solicita las reformas normativas y las soluciones técnicas necesarias, con las debidas garantías de protección de datos.

"La protección de menores y personas autoprohibidas no puede depender del lugar ni de la modalidad de juego", defiende la Federación, que además recuerda que prevenir es tan importante como acompañar a quienes necesitan ayuda.

FEJAR exige asimismo "controles e inspecciones eficaces" en el juego autorizado y una "actuación firme" contra el juego ilegal, tanto 'on line' como presencial, mediante la coordinación de las administraciones y autoridades competentes; y considera necesario mejorar la transparencia sobre las inspecciones, infracciones y sanciones.

La Federación insiste en que las políticas públicas no pueden limitarse a la prevención y la vigilancia. "Deben garantizar también el acceso al tratamiento especializado, la rehabilitación y el apoyo a las familias, con independencia del lugar de residencia o de la situación económica, y reconocer la labor de las asociaciones que atienden a las personas afectadas", añade.