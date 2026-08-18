Jugo de pepinillos, el truco de los deportistas de élite: en 90 segundos alivia un calambre

Archivo - Frasco de pepinillos. - VIKTORIYA TELMINOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Nutrición de Policlínica Gipuzkoa, Eider Sánchez, ha señalado que beber jugo de pepinillos, una práctica habitual entre algunos deportistas de élite, puede ayudar a aliviar los calambres musculares en menos de 90 segundos.

Durante años se pensó que la eficacia del jugo de pepinillos estaba relacionada con su aporte de agua y sodio. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan a un mecanismo diferente. El efecto se produce gracias al intenso sabor del líquido y al ácido acético presente en el vinagre, que activan receptores situados en la garganta y desencadenan una rápida respuesta neurológica.

Esta señal llega al cerebro a través del sistema nervioso y actúa sobre las neuronas motoras hiperactivas responsables del espasmo muscular. Como consecuencia, el músculo se relaja y el calambre desaparece incluso antes de que el líquido alcance el estómago, generalmente en menos de 90 segundos.

En este contexto, la especialista aclara que el jugo de pepinillos no debe utilizarse como estrategia preventiva ni como bebida de hidratación antes del ejercicio. Su función es actuar cuando el calambre ya ha aparecido. "Hay que tomarlo en el momento crítico del calambre o del espasmo. No sirve para una rehidratación previa ni para un entrenamiento", ha señalado Sánchez.

Por este motivo, se ha convertido en un recurso frecuente entre deportistas sometidos a esfuerzos de alta intensidad, como tenistas, futbolistas o ciclistas, disciplinas en las que la fatiga muscular puede favorecer la aparición de espasmos.

PRECAUCIÓN EN PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Aunque el remedio es seguro para la mayoría de los deportistas sanos, la nutricionista recomienda precaución en personas con hipertensión arterial debido a su contenido en sal.

La especialista destaca que este remedio no está reservado exclusivamente a los deportistas de élite, ya que cualquier persona que experimente un calambre muscular, independientemente de su edad, puede recurrir al jugo de pepinillos como medida puntual para aliviar el espasmo de forma rápida.

No obstante, insiste en que su uso debe entenderse como una solución de emergencia y no como un sustituto de una correcta hidratación, alimentación y recuperación muscular.

Asimismo, recuerda que los calambres tienen un origen multifactorial. Factores como la fatiga, la hidratación insuficiente, los desequilibrios minerales o determinadas condiciones ambientales pueden influir en su aparición. Por ello, antes de recurrir a cualquier solución puntual, es importante revisar los hábitos de hidratación y la ingesta adecuada de minerales y electrolitos.

En cuanto al producto utilizado, Sánchez confirma que no es necesario recurrir a preparados específicos para deportistas. El líquido de los pepinillos en conserva que puede encontrarse en cualquier hogar ofrece el mismo efecto que los formatos comerciales actualmente disponibles en el mercado.

Para la especialista, este sencillo remedio puede ser una herramienta útil como medida de emergencia frente a los calambres musculares, especialmente en deportistas sometidos a esfuerzos intensos, siempre dentro de una estrategia integral que incluya una adecuada nutrición, hidratación y recuperación física.