Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans: "Humanización es más que pintar con dibujos las paredes de Pediatría"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Humans, Julio Zarco, ha destacado la necesidad de llevar la "humanización" a la atención sanitaria, y ha advertido que este proceso va "más allá" de pintar con dibujos las paredes de la planta de Pediatría.

Así se ha pronunciado en el marco de la 'I Jornada sobre la Humanización de la asistencia sanitaria: un valor de la atención en salud', organizada por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), junto con la Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) y la Fundación Humans, y celebrada este miércoles.

Zarco ha resaltado durante su ponencia que la humanización no solamente consiste en tener unas "actitudes y aptitudes" adecuadas para la atención a los pacientes vulnerables o frágiles. "Cuando se habla de humanización, se deben abordar temas tan importantes como el diseño de los procesos asistenciales integrales, la creación de mapas de experiencia del paciente o la forma en la que los procesos asistenciales integrales influyen en las infraestructuras", ha argumentado.

Por tanto, la humanización es "acercar" todos los servicios, los dispositivos y las instituciones sanitarias al paciente y a la familia de una manera próxima, teniendo en cuenta sus necesidades. "En el fondo, seguimos siendo humanos que damos servicio a humanos", ha aseverado Zarco.

Para el experto, este proceso tiene que ver con una "visión sistémica" en la que "todo tiene que ver con todo". De esta forma, los pacientes deben tener una participación activa y se deben tomar "decisiones compartidas".

En esta perspectiva holística, según Zarco, "tan importante es el gerente como el celador; el supervisor como el jefe del servicio; y la preocupación de los cuidados del paciente como el propio trasplante cardiaco adecuado".

El presidente de Fundación Humans también ha destacado la importancia de las infraestructuras y la arquitectura, ya que algunas tecnologías que se encuentran en las habitaciones y los ruidos de las mismas pueden otorgar "frialdad y despersonalización de los espacios y los ecosistemas".

En definitiva, se trata de "humanismo" aplicado a la atención a las personas, ofreciendo una "alta atención y cualificación" sin perder "la esencia de lo radicalmente humano", ha apostillado el también director gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Sin embargo, Zarco ha criticado la "aberración" que supone que desaparezcan las Humanidades de la formación, no solo en las profesiones sanitarias, sino desde la educación secundaria. "Forman parte del ser humano en su formación, por lo que hay que hacer una revisión de los planes de estudios", ha reclamado.

Por todo ello, ha pedido una "recuperación de las Humanidades". "El alumnado tiene que leer mucho, ver arte y adquirir sensibilidad. Son habilidades importantes que complementan al profesional", ha defendido.

De igual forma, ha lamentado que tampoco haya asignaturas que "permeen" a lo largo de todos los grados en torno a disciplinas blandas, tales como la empatía, la comunicación y la escucha activa. "¿Por tener la mal llamada asignatura de Bioética en cuarto de carrera hemos resuelto el problema? La bioética permea todo el grado, es inherente, debe estar en todo el grado", ha defendido el experto.

Asimismo, también ha pedido una mayor formación en Psicología médica porque muchos facultativos "no saben cómo dar malas noticias". "Hay que trabajar y crear seres humanos que sean buenos profesionales. Porque no se puede ser buen profesional si no eres buena persona", ha zanjado Zarco.

MÁS DE 100 SERVICIOS HOSPITALARIOS CERTIFICADOS

La Fundación Humans trabaja en la certificación de servicios hospitalarios. "En este momento, llevamos cerca de 140 servicios hospitalarios públicos donde certificamos todas las dimensiones de la humanización en servicios asistenciales como Oncología, Oftalmología, Farmacia, etc", ha detallado.

Ahora, darán un paso más, ya que van a certificar organizaciones sanitarias en su conjunto para hacer que exista un sello de calidad en humanización de los centros hospitalarios. Así, aquellos que reúnan una serie de requisitos y estándares básicos en humanización puedan acceder a esa certificación para poder, lógicamente, ofrecer unos servicios de calidad y, por supuesto, humano", concluye Zarco.

El acto ha estado moderado por Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la ACHPM y presidente de la comisión de sanidad del CEIM, que ha hecho hincapié en la importancia de contar con grandes profesionales que garanticen la satisfacción del paciente.

"Establecer unos procesos asistenciales ágiles que permitan entender los tiempos de los pacientes y sus necesidades es tan importante como contar con profesionales de primer nivel en todos los sentidos", ha afirmado.