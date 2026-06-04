La Junta afea a Sanidad los 250.000 actos médicos cancelados mientras Unidas critica que use la huelga como "burladero"

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, muestra un cartel de Villanueva del Fresno en el que celebran la reivindicación del servicio de pediatría en la localidad. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha asegurado que el "mayor problema sanitario" del país es la huelga nacional de médicos "sin precedentes" contra el Estatuto Marco, que ha provocado la cancelación de un total de 246.206 actos médicos en la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno de este jueves, 4 de junio, por el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, a quién ha pedido que "no se pongan de perfil" y resuelvan el problema que ha generado la ministra de su mismo espacio político. "No blanquee a su ministerio, no blanquee sus responsabilidades", le ha espetado.

"El problema lo han originado ustedes lo tienen en su casa", ha insistido, para añadir que las consecuencias "son graves" y afectan a "todos" los ciudadanos.

Tras escuchar a González Frutos afear a la consejera que utilice la huelga de médicos como "burladero" para no asumir las responsabilidades que tiene atribuida la comunidad autónoma en materia sanitaria para afrontar otros las protestas de los profesionales de otros servicios que están "desbordados", García Espada ha insistido en reclamar que "denuncie con contundencia la situación que su ministra tiene sumida a la profesión médica en este país, a Extremadura y a los extremeños".

En este punto, ha argumentado que Extremadura "apuesta por la sanidad pública" y lo hace además "como nunca antes", en referencia a la próxima aprobación del presupuesto de la Junta de Extremadura, con "la mayor dotación histórica" para el Servicio Extremeño de Salud, con un total de 2.693 millones de euros.

Esto hace posible, ha añadido, que a día de hoy el SES cuente con 1.167 profesionales más que en 2023, cuando comenzó el mandato de María Guardiola, o que el plan de fidelización pase de 85 residentes a fidelizar a 345 profesionales; así como que se haya abonado el 100% de la paga extraordinaria a los residentes, o que Extremadura haya sido acreditada para la primera fase de la terapia CAR-T, y además cuente con "la mayor inversión que se conoce para la creación, modernización e infraestructura sanitaria" en la comunidad.

"Frente al ruido que emana de sus escaños, el agradecimiento de los extremeños y de sus alcaldes, que ven cómo damos respuesta a servicios que llevaban décadas pidiendo", ha apuntado la consejera, quien ha mostrado un cartel en el que el alcalde de Villanueva del Fresno manifiesta que el servicio de pediatría tres días a la semana ya era "una reivindicación histórica hecha realidad".

ESCURRIR EL BULTO

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, que preguntaba a la consejera "qué problemas de personal entiende que son de su competencia y que tiene que resolver y no son competencia de terceros", ha utilizado el término taurino del burladero para referirse al Estatuto Marco.

En este sentido, le ha afeado a la consejera que tiene "muchísimos servicios que se le manifiestan, día sí, día también, porque se sienten desbordados", sobre los cuáles le ha preguntado a la consejera si son responsabilidad de la Administración regional o del Ministerio de Sanidad.

Entre estas cuestiones ha citado el plan de verano que "básicamente consiste en cerrar camas y en acumular con los que se quedan"; o la convocatoria pública de empleo que "en la que le han dejado vacantes por doquier", tanto en enfermeros como en médicos de familia; o el personal de limpieza "en todos los hospitales" que se siente "desbordados".

Por todo ello, le ha pedido "un poquito más de rigor", al tiempo que le ha espetado que cree que "tendría que hacerse menos fotos y escurrir menos el bulto, y que cada palo aguante su vela".