Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los españoles del MV Hondius afectado por hantavirus

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Raquel Robles González, ha ratificado este sábado las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias para los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España a bordo del crucero MV Hondius, procedente de Ushuaia (Argentina), afectados por un brote de hantavirus.

La resolución avala el internamiento de los afectados durante siete días naturales en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

La jueza fundamenta su decisión en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y en los artículos 15, 17 y 43 de la Constitución Española, así como en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite el internamiento de personas susceptibles de propagar una enfermedad contagiosa.

La magistrada considera que el interés general y el derecho a la vida de la población deben prevalecer sobre la posible oposición individual a la medida de cuarentena. Así, se apoya en el artículo 15 de la Constitución española en el que se garantiza el derecho a la vida, pero también a la integridad física y moral de los ciudadanos.

"La salud de los ciudadanos es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos. En una indiscutible situación de riesgo grave para la salud como la generada por el hantavirus, a la vista de informes aportados con la solicitud, resulta evidente que debe prevalecer el interés general sobre el individual", expone el auto.

Además, la resolución señala que la cuarentena resulta "adecuada, necesaria e idónea" para controlar la enfermedad y prevenir su expansión, y que el periodo de aislamiento fijado no puede considerarse excesivo o prolongado.

El auto se dictó sin traslado previo a los posibles afectados, dada la naturaleza urgente de la ratificación y la inminente llegada del buque al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, desde donde los afectados serán trasladados a Madrid.

Según el auto judicial, el brote se detectó a principios de mayo de 2026 a bordo del buque, que transportaba 147 pasajeros y tripulantes, 14 de ellos españoles o residentes en España. A 4 de mayo se identificaron siete casos, incluidos tres fallecidos.

La enfermedad se caracteriza, según los informes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por fiebre, síntomas gastrointestinales y rápida progresión a neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda, con una tasa de letalidad de entre el 10 y el 32 por ciento.