La lesión pulmonar asociada al vapeo puede ser causada por humos químicos tóxicos

Publicado 03/10/2019 11:14:44 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigación sobre la patología de la lesión pulmonar asociada al vapeo se encuentra en sus etapas iniciales, pero un estudio de la Clínica Mayo publicado en 'The New England Journal of Medicine' ha encontrado que las lesiones pulmonares causadas por el vapeo probablemente sean causadas por toxicidad directa o tejido Daños por humos químicos nocivos.

Los investigadores revisaron las biopsias de pulmón de 17 pacientes, todos los cuales habían vapeado y se sospechaba que tenían una lesión pulmonar asociada a vapeo. Se trata del primer estudio en examinar un grupo de biopsias de pacientes con lesión pulmonar debido al vapeo.

No encontraron evidencia de daño tisular causado por la acumulación de lípidos, sustancias grasas como los aceites minerales, que se sospecha como una posible causa de las lesiones pulmonares asociadas con el vapeo. "Si bien no podemos descartar el papel potencial de los lípidos, no hemos visto nada que sugiera que este es un problema causado por la acumulación de lípidos en los pulmones", explican.

"En cambio, parece ser algún tipo de lesión química directa, similar a lo que uno podría ver con exposiciones a humos químicos tóxicos, gases venenosos y agentes tóxicos", añade Brandon Larsen, patólogo quirúrgico en la Clínica Mayo de Arizona y experto nacional en patología pulmonar.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado más de 800 casos de lesiones pulmonares asociadas con el uso de cigarrillos electrónicos, o vapeo, en los últimos meses. Se han confirmado doce muertes en 10 estados, y los resultados de las investigaciones sugieren que los productos que contienen THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, u otros aceites de cannabis, como el cannabidiol o el CBD, pueden tener un papel en este brote.

Algunos estados han impuesto una prohibición temporal de la venta de cigarrillos electrónicos o líquidos aromatizados que se utilizan en ellos, mientras los científicos investigan cuestiones relacionadas con la salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está considerando la prohibición de todos los sabores no líquidos de los vapeadores. De momento, los CDC recomiendan que los niños, adultos jóvenes, mujeres embarazadas o adultos que no usan productos de tabaco no usen cigarrillos electrónicos y la American Lung Association ha advertido de que los cigarrillos electrónicos no son seguros y pueden causar daños y enfermedades pulmonares irreversibles.

De las 17 biopsias que se examinaron, dos eran de pacientes de la Clínica Mayo y los otros de hospitales de todo el país. Todos los pacientes habían vapeado, y el 71% lo había hecho con marihuana o aceites de cannabis. Todos mostraron lesión pulmonar aguda, incluida neumonitis, y dos de los pacientes murieron.

"No nos sorprendió lo que encontramos con respecto a la toxicidad --admite el doctor Larsen, autor principal del estudio--. Hemos visto un puñado de casos, casos individuales dispersos, en los últimos dos años donde hemos observado lo mismo, y ahora estamos viendo un aumento repentino en los casos. Nuestro estudio ofrece la primera revisión detallada de las anomalías que pueden ser vistas en biopsias pulmonares para ayudar a los médicos y patólogos a hacer un diagnóstico en un contexto clínico apropiado".

La lesión pulmonar asociada al vapeo puede ser difícil de diagnosticar, a menos que los médicos y los patólogos estén armados con información de antemano, advierte el doctor Larsen.

"Esta es una crisis de salud pública, y muchas personas están trabajando frenéticamente durante todo el día para descubrir cuál podría ser el culpable o los culpables, y qué productos químicos pueden ser responsables --asegura el doctor Larsen--. Con base en lo que hemos visto en nuestro estudio, sospechamos que la mayoría de los casos involucran contaminantes químicos, subproductos tóxicos u otros agentes nocivos dentro de los líquidos de vapor".

Mientras tanto, el público debe prestar atención a lo que dicen las principales organizaciones médicas y agencias de salud pública sobre los peligros de vapear.

"Todos deberían saber que el vapeo no está exento de riesgos potenciales, incluidos los que ponen en peligro la vida, y creo que nuestra investigación respalda eso --resumen--. Parece prudente basándonos en nuestras observaciones explorar formas de regular mejor la industria y educar mejor al público, especialmente a nuestros jóvenes, sobre los riesgos asociados con el vapeo".