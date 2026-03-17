Lilly y Unlimited constatan la incursión de IA en innovación en salud, presente en alrededor del 50% de nuevos proyectos - LILLY

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de Comunicación y Marketing de la fundación Unlimited, Leire Vega, ha señalado que "entre el 44 y el 58 por ciento" de los nuevos proyectos de innovación en salud cuentan con presencia de Inteligencia Artificial (IA), lo que se ha constado en el informe '10 años de impacto', presentado con motivo del décimo aniversario de 'Emprende inHealth', programa impulsado junto a la compañía farmacéutica Lilly.

"La IA ha revolucionado todos los sectores y en el sector de la salud no iba a ser menos", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que hace una década este protagonismo se reducía "al 7 por ciento de candidaturas". De esta manera se ha comprobado tras el análisis de las 575 solicitudes de acceso a esta iniciativa registradas desde 2016.

Para la Corporate Affairs Director de Lilly España y Portugal, Teresa Millán, el objetivo de esta acción es "llevar la innovación a los pacientes" y que llegue "más rápidamente" a "las personas que lo necesitan". "Mejorar la vida de las personas" es el fin último, ha manifestado, al tiempo que ha declarado que, para ello, "los emprendedores detectan problemas y soluciones".

"Apoyar la innovación en salud y poner en contacto el conocimiento" ha sido el trabajo realizado, ha continuado, tras lo que ha explicado que se han establecido relaciones entre "personas que tenían un conocimiento senior" y "gente que tenía ideas brillantes". Todo en "un programa consolidado, que mide y que tiene resultados", ha subrayado.

En este punto, Millán ha indicado que "han participado 59 startups", de las que "la gran mayoría" siguen activas. "Se ha impactado a 1.200.000 personas, entre pacientes, sanitarios e instituciones", ha afirmado, al tiempo que ha puesto de relieve el trabajo de voluntariado realizado por empleados de Lilly, que han puesto "conocimiento a disposición".

MÁS DEL 40% DE LAS INICIATIVAS LOGRA INGRESOS RECURRENTES

Este documento arroja el dato de que el porcentaje de proyectos constituidos legalmente ha crecido del 71,4 al 96,1 por ciento, mientras que los que logran ingresos recurrentes han pasado del 17,5 al 40,3 por ciento. "Los ingresos a veces tardan en llegar", y es que la financiación "es muy importante" y "sigue siendo uno de los caballos de batalla", ha manifestado Vega.

Ante ello, el Senior Advisor Healthcare and Life Sciences de la consultora EY, Jaime del Barrio, ha reclamado "un marco común de evaluación y validación". "En muchas ocasiones se han puesto soluciones coyunturales a problemas estructurales", ha afirmado, para añadir que el Sistema Nacional de Salud (SNS) deberá "eliminar todo lo que no aporta valor".

Junto a ello, ha pedido, a dos o tres años vista, "una IA responsable, interoperable, ética, legal y segura", así como "capacitación y liderazgo profesional". En este sentido, el director de Operaciones de Lilly, Diego Guinea, ha puesto de relieve "la velocidad a la cual la tecnología ha evolucionado", ya que "se ha multiplicado de manera exponencial, sobre todo en lo que tiene que ver con los datos y la IA".

"El futuro de la salud no se concibe sin poder integrar este tipo de soluciones", ha señalado, para indicar, también, que el trabajo de acompañamiento de los trabajadores de este laboratorio con los emprendedores se basa en "temas como el proceso de quiénes son los decisores, la propuesta de valor y cuáles son los circuitos para poder acceder al mercado". "Nos convertimos en accionistas emocionales de las compañías", ha asegurado.

IMPACTO POSITIVO MEDIBLE

Por su parte, el CEO de Unlimited, Manuel Lencero, ha afirmado que 'Emprende inHealth' es "un proyecto muy transformador a muchos niveles", que ha buscado "ayudar a las empresas a convertir el impacto en ventaja competitiva real". No obstante, ha enfatizado que "el impacto positivo necesita datos, verdades", aspecto en el que la CEO de Envita, Noelia López, ha destacado, como beneficiaria de este programa, que ahora cuenta con "evidencia e impacto".

Abundando en la relevancia adquirida por la IA en los avances experimentados en el sector salud, la directora de Weber Data and Technology, Elena García, ha asegurado que "los datos" y esta "permiten humanizar", algo que ha compartido el CEO de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA), Jesús Rodrigo, quien ha declarado que el paciente "es receptor de los beneficios de la aplicación de la IA por parte de los profesionales sanitarios".

"La IA nos puede ayudar en absolutamente todas las facetas de nuestra vida", ha aseverado la directora gerente del madrileño Hospital Universitario del Sureste de Arganda del Rey, Paloma Casado, mientras que el miembro del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Sergio Vañó, ha subrayado que esta "quita estrés al profesional". "EL paciente lo que quiere es que seas más humano", ha finalizado el cofundador y CEO de Idoven, Manuel Marina-Breysse.