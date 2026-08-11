Un linaje más virulento del neumococo se extiende por España tras un brote en Sevilla en 2022

Imagen de un cultivo en laboratorio de 'Streptococcus pneumoniae'. - ISCIII

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y del Área de Enfermedades respiratorias del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII) ha publicado una investigación que revela cómo el serotipo 4 de neumococo, que surgió en el marco de un brote, se ha extendido por España en los últimos años.

Según explica el ISCIII, el serotipo 4 es una de las muchas variantes que existen de neumococo. Esta bacteria puede provocar desde infecciones leves, como otitis o sinusitis, hasta formas graves como neumonía, meningitis o sepsis, y es una de las principales causas de enfermedad invasiva en niños y adultos en España.

El origen del aumento del serotipo 4 de neumococo en España se remonta al año 2022 en la provincia de Sevilla. En sus inicios se relacionó con infecciones en personas jóvenes que consumían tabaco, alcohol y drogas parenterales e inhaladas. A raíz de este brote, el serotipo 4 del neumococo se ha expandido a muchas otras regiones de España, afectando también a personas mayores de 65 años, que representan el principal grupo de riesgo para esta enfermedad.

La enfermedad neumocócica invasiva, causada por el neumococo, afecta principalmente a la población infantil, a personas mayores o a personas con condiciones de riesgo, y su prevención se basa en vacunas conjugadas. Sin embargo, algunas poblaciones de personas adultas jóvenes con factores de riesgo para desarrollar esta patología, por ser consumidoras de sustancias estupefacientes, no se encuentran siempre vacunadas.

Los resultados de esta investigación, publicada en la revista 'The Journal of Infectious Diseases', ponen de relieve la importancia del serotipo 4 de neumococo en España. También destacan la importancia de continuar la vigilancia exhaustiva de este y otros serotipos, y la necesidad de reforzar las coberturas de vacunación.

El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con un grupo del Área de Infecciosas del CIBER-ISCIII en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y en ella han colaborado también equipos del Ministerio de Sanidad, de la Icahn School of Medicine de Mount Sinai en Nueva York (EEUU) y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

UN LINAJE VIRULENTO NACIDO DE UN BROTE

Como se ha visto en la extensión de este serotipo 4, hay un elevado riesgo de que, si la circulación del neumococo aumenta en este tipo de poblaciones específicas, la bacteria pueda diseminarse a otros colectivos de la población general.

Por ello, la investigación recalca la importancia de reforzar la vacunación en estas poblaciones de riesgo para prevenir brotes que puedan extenderse. El estudio ha sido destacado por los editores por su especial relevancia. Analiza más de 15 años de vigilancia (2009-2024), centrándose en la incidencia de los últimos tres (2022-24), e incluye la caracterización genómica completa de muestras clínicas junto a estudios funcionales de interacción entre el patógeno -la bacteria- y el huésped -las personas infectadas-.

"Los resultados muestran cómo un linaje genético de la bacteria, denominado ST15063, presenta una mayor virulencia y es el principal causante de la mayor parte de casos originados en el brote de Sevilla, para posteriormente expandirse al resto del territorio nacional", explican los doctores José Yuste y Julio Sempere, coordinadores del estudio e investigadores del CNM-ISCIII y del CIBERES-ISCIII.

Los autores también señalan que se ha observado que el linaje causante del brote por serotipo 4 "tiene una mayor capacidad para adherirse a la nasofaringe humana y al pulmón lo que favorecería una mayor capacidad de transmisión e infección". Además, añaden que el serotipo 4 "produce una infección más acentuada en presencia de humo de tabaco o cuando se produce una coinfección con el virus de la gripe H3N2, algo que podría explicar por qué se ha diseminado por toda España en los últimos años y por qué ha afectado también a personas mayores de 65 años".

Los hallazgos logrados en este estudio complementan los publicados recientemente sobre otro de los serotipos del neumococo, el serotipo 3, que también se está extendiendo en los últimos años. Ambos comparten la misma mutación en una proteína, la LytA, que es responsable de su elevada virulencia.