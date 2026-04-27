Las listas de espera y la falta de personal, los grandes problemas de los servicios de aparato digestivo del SNS

Archivo - Imagen de recurso de una ecografía del aparato digestivo. - HUVM - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las listas de espera prolongadas y las plantillas insuficientes e inadecuadas a la demanda asistencial son los principales problemas de los servicios de aparato digestivo del Sistema Nacional de Salud, según pone de manifiesto un proyecto impulsado por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

Entre los problemas de los servicios de aparato digestivo también se encuentran el exceso de gestión de las direcciones de los hospitales y poco uso de los indicadores de calidad, así como la falta de autonomía para la gestión de los contratos.

La iniciativa de la SEPD tiene como objetivo mejorar la organización, la eficiencia y la calidad de los servicios de aparato digestivo, contribuyendo al desarrollo de un modelo asistencial más eficiente, sostenible y orientado a los resultados en salud.

El proyecto se sustenta en la participación y el conocimiento de los jefes de servicio y de sección de digestivo de toda España. Durante los encuentros celebrados, los especialistas analizaron la situación actual de estos servicios, e identificaron y priorizaron 17 problemas y 25 retos.

En cuanto a los retos, destacan la incorporación de resultados en salud en la valoración de los servicios, la reducción de listas de espera con priorización, a disponibilidad de plantillas de facultativos adecuadas y motivadas y el impulso de la enfermería de práctica avanzada dentro de los servicios.

Estos problemas y retos se agruparon cuatro áreas temáticas: recursos humanos, acceso y gestión de la demanda, innovación y tecnología (incluida la inteligencia artificial) y la calidad y seguridad del paciente. Estas áreas fueron abordadas en jornadas presenciales con responsables de servicio/ sección de distintos hospitales, con el objetivo de debatir y formular propuestas de mejora.

El análisis realizado pone de manifiesto que la adecuación de recursos humanos y la coordinación asistencial son pilares fundamentales, junto con la innovación y los esfuerzos continuados en calidad asistencial y seguridad del paciente, sobre los que se sustentan la mayor parte de los desafíos identificados.

Según la SEPD, los resultados ofrecen una "radiografía clara" de las prioridades actuales de los servicios de aparato digestivo en España y establecen una "base sólida" para desarrollar estrategias concretas e integradoras que permitan afrontar de forma coordinada los retos presentes y futuros de la especialidad.

Los encuentros se integran en el comité de gestión de la SEPD, liderado por la doctora Mª Dolores Martín, y fueron dirigidos por los doctores José Luis Calleja y Fernando Alberca, con la coordinación del doctor Agustín Albillos y del doctor Fernando Carballo. En 2026, la Sociedad continuará desarrollando esta iniciativa en una nueva edición, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la gestión de los servicios de aparato digestivo.