Luz verde en el Congreso a una PNL para promocionar y garantizar el acceso a una dieta saludable y sostenible

Archivo - Mujer preparando una ensalada. - NENSURIA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar para la promoción y la garantía en el acceso a una dieta saludable y sostenible, que ha sido aprobada a través de una enmienda transaccional del Partido Popular (PP) y con 32 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

De esta manera, el texto defendido por el miembro de Sumar, Fèlix Alonso, se ha visto modificado eliminado la "infraestructura pública de distribución" propuesta. Según ha señalado, la misma iba a consistir en "una red que compre directamente a productores locales ecológicos" y que "distribuya a precios asequibles, sin intermediarios", ya que "los márgenes brutos de las grandes supermercados llegan al 30 por ciento".

"La intervención pública puede recortar costes de logística y de alquiler para bajar el precio final sin castigar al agricultor", ha declarado, resumiendo esta medida en una propuesta de "seguridad social alimentaria". No obstante, ha sostenido que lo "primero" es "diagnosticar", motivo por el que aboga por "un estudio real, junto a comunidades autónomas y ayuntamientos, para identificar dónde y por qué se accede a alimentos saludables y mapear qué cooperativas ya existen".

Además, ha subrayado que es necesario el "apoyo político a la economía real". "No se trata de que el Estado monte supermercados públicos y compita con las cooperativas, se trata de que las apalanque, cesión de locales municipales, compra municipal prioritaria, financiación blanda, asesoría", ha expuesto, tras lo que ha recordado que "España es el primer productor ecológico de la Unión Europea (UE)", pero "hay gente que no puede comer sano".

Esto ocurre "porque su código postal se lo impide", ha aclarado, sosteniendo que "la alimentación saludable es el escudo más importante contra la diabetes, el cáncer o los infartos". Por ello, ha rechazado "el acceso desigual" a una alimentación sana, y es que, en ocasiones, "el producto fresco de temporada y de proximidad es un lujo", mientras que "el ultraprocesado es una salida fácil".

Al respecto, la miembro del PP, María del Mar Vázquez, ha explicado que "la alimentación saludable constituye uno de los principales determinantes de la salud y resulta esencial para prevenir enfermedades tan relevantes como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o determinados tipos de cáncer". "Las dificultades económicas condicionan la capacidad de muchas familias para acceder a una alimentación equilibrada y de calidad", ha abundado.

No obstante, ha asegurado que "las familias españolas no necesitan más estudios para saber que la cesta de la compra es cada vez más cara", ni explicarles "la importancia de comer sano". Por ello, ha pedido "facilitar el acceso real a los alimentos saludables" y evitar "crear nuevas estructuras", priorizando "trabajar junto con las comunidades autónomas, las entidades locales, los profesionales sanitarios, los pacientes y el sector alimentario en medidas útiles y aplicables".

REDUCIR EL IVA DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

"Proponemos actuar sobre el precio de los productos básicos mediante la reducción del IVA, incluyendo los alimentos más importantes para una dieta equilibrada y saludable, porque la mejor política social es que las familias dispongan de más recursos para poder elegir libremente una alimentación saludable", ha sostenido, tras lo que ha mostrado su apuesta por "la promoción de la actividad física en todas las edades".

También han fijado sus posiciones respecto a este texto los integrantes del Grupo Parlamentario Vox, Tomás Fernández Ríos, y del Grupo Parlamentario Socialista, Noelia Cobo. El primero ha mostrado su pesar por el hecho de que la PNL esconda "el modelo político de siempre", basado en "más intervención pública, más estructuras administrativas, más subvenciones y, por supuesto, más planificación estatal sobre aspectos cada vez más cotidianos de la vida de los ciudadanos".

"Mientras ustedes diseñan, teóricamente, una futura seguridad social alimentaria, millones de familias siguen haciendo cuentas para llegar a final de mes y para llenar el carrito de la compra", ha aseverado, para lamentar que el texto no incluya "ni rebajas fiscales sobre productos saludables básicos, ni apoyos específicos suficientes para familias numerosas".

Por último, Cobo ha afirmado que "garantizar el acceso a una dieta saludable y sostenible es un derecho social universal" y, "para lograrlo", es requerible "impulsar un cambio de modelo basado en el aumento de alimentos frescos y de origen vegetal, la proximidad de consumo de temporada y la eliminación de productos ultraprocesados y embalajes innecesarios".

"Tener una dieta saludable y sostenible debe convertirse en un derecho y estamos abordando un problema que afecta directamente a la salud pública, a la igualdad de oportunidades y especialmente a los más vulnerables", ha incidido, para concluir destacando "la importancia de planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición".