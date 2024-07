Marciano Gómez critica la "desubicación" de Mónica García en el CISNS y pide "poner orden"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha criticado la "desubicación" de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y ha pedido "poner orden" ante esta situación.

Durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este miércoles, el conseller ha abogado porque el CISNS deber ser "el foro donde se informa y se llega al consenso" a través de "la cohesión y timón del Ministerio de Sanidad", algo que "no está ocurriendo".

En este punto, Gómez ha recordado que "es la primera vez que una ministra no tiene ningún consejero de su propio partido en el CISNS. Es algo que se nota, porque no se tiene un 'feedback' de cómo está funcionando. Intenta tomar decisiones sin escuchar lo que realmente pasa".

Así, Gómez ha asegurado que no recibió bien las palabras de la ministra cuando afirmó que había consejeros que no sabían organizarse ante la situación de los MIR este verano. "No me puede ayudar porque no tiene competencias en gestión", ha indicado el conseller, quien ha manifestado que García "se mete en competencias de las comunidades autónomas".

Respecto a la figura del vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ocupa desde el pasado 14 de junio el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, Gómez ha defendido su papel. "La vicepresidencia no se utilizaba porque es una figura que tiene su contrapeso, que tiene su importancia y en la situación actual esto no interesaba mucho", ha explicado Gómez, quien ha añadido que las CCAA del PP exigieron el nombramiento para "cumplir el reglamento".

HOJA DE RUTA COMÚN A COMUNIDADES DEL PP

Al ser preguntado por una hoja de ruta común para todas las CCAA gobernadas por el PP en temas importantes, Marciano Gómez se ha mostrado a favor y ha indicado que los 13 consejeros 'populares' de Sanidad trabajan "de una forma conjunta y coordinada".

"En cuanto a Sanidad, la situación demográfica de Castilla y León no es la misma que la de Madrid, hay ciertos matices, pero en lo esencial estamos todos de acuerdo y unidos", ha justificado Gómez, quien ha añadido que existen "idiosincrasias comunes" entre las regiones.

En este sentido, el conseller ha defendido este forma de trabajar y ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP para contar una EBAU única, que anunció el lunes la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz.