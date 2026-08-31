Mareas Blancas critica la "ineficacia" del Ministerio de Sanidad ante la crisis migratoria de Ceuta

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, a su llegada a una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Mónica García, comparece ante los medios de comunicación tras pres - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mareas Blancas ha acusado al Ministerio de Sanidad de una "ineficacia manifiesta" en su actuación ante la crisis migratoria de Ceuta y ha denunciado la "consolidación" de un modelo sanitario privado.

Según Mareas Blancas, pese a que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en reiteradas ocasiones que la situación está controlada, los equipos sanitarios se encontraban al límite de sus capacidades. Además, la asociación ha criticado que el Ministerio haya externalizado al grupo Quirón las tareas sanitarias por 33 millones de euros en la ciudad autónoma.

"Decimos a la ministra que no se puede sorber y beber; no puede servirse de sus rechazos contra el modelo madrileño, con lo que estamos de acuerdo, y sin embargo copiar el mismo modelo con todos sus vicios para otro lugar del país de su completa competencia", señala la asociación en el comunicado.

En este contexto, la entidad asegura que la Ley de Gestión Sanitaria Pública e Integridad, actualmente en trámite parlamentario, pretende consolidar el modelo mixto "con una serie de parámetros que conseguirá el blanqueo y apalancamiento del mismo y la parada en seco para el rescate del modelo sanitario público de la Ley General de Sanidad de 1986", añade.

Asimismo, afirma que INGESA ha emitido procedimientos imperativos y de control "escasamente empáticos" con el personal en Ceuta. "Los dictados que salen de dicho Ministerio resultan absolutamente prepotentes al no escuchar a los sanitarios de la zona que vienen pidiendo refuerzos. Refuerzos que no pueden ser contratados con Quirón, que evidencia una contradicción", indica la entidad.

Por otra parte, Mareas Blancas considera que el Gobierno debería haber declarado la emergencia, algo que, a su juicio, hubiera dado al Ejecutivo la posibilidad de controlar de "arriba abajo" la situación.

"Tenemos evidencias sobradas para saber que la avalancha de personas llegadas a Ceuta más de 70.000 no se produjo por un boca a boca, sino que es consecuencia de un proceso geopolítico preparado para zarandear nuestro país. Pedimos a las autoridades que sean diligentes y pongan en marcha los controles necesarios para tener alejados de nuestra espacio soberano a los países a los que no paran de llamar amigos", finaliza la asociación.