María Neira presenta en España su candidatura a OMS y apuesta por salud pública y recuperar una imagen científica fuerte

Neira presenta en España su candidatura a OMS y apuesta por salud pública y recuperar una imagen científica fuerte - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 2025, la doctora María Neira, ha presentado este jueves en España su candidatura a la Dirección General del organismo, a través de la que ha mostrado su apuesta por la salud pública y por "recuperar una imagen científica fuerte" de la institución.

La organización "ha estado bajo un fuerte escrutinio" durante los últimos años y "esa exposición mediática genera otros campos de opinión", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que el actual es "un momento muy crítico, con mucha desinformación y noticias falsas". Ello genera "un peligro de retroceder en temas de salud pública", ha declarado, señalando que "es fundamental que la OMS trabaje para no tener ninguna grieta".

En este sentido, Neira ha afirmado que "la prioridad es ese grupo de ciencia y tener a los mejores", así como "trabajar con la sociedad civil". En cualquier caso, "haremos una transformación muy importante en prevención primaria", ya que se atenderá a "las causas de las enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, habrá una antena parabólica que esté en lo ultimo de la ciencia, en los riesgos para la salud que van a venir", ha explicado.

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