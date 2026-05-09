Marlaska asegura que el barco estará en aguas españolas el tiempo "imprescindible" para el desembarco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - EUROPA PRESS

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero MV Hondius pasará en aguas españolas el tiempo "mínimo", "imprescindible" y "necesario" para permitir el desembarco de los viajeros y tripulantes que deban ser trasladados en avión a sus países, tras lo que partirá hacia Países Bajos, según ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En rueda de prensa en Moncloa junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, Marlaska ha explicado que "todo está dispuesto para el desembarco de los viajeros del crucero de la forma más rápida posible y en las mejores condiciones de seguridad".

El desembarco se hará por grupos según la nacionalidad, empezando previsiblemente por los pasajeros españoles, y cuando el avión para llevarlos a su país esté preparado.

El ministro ha insistido en que el dispositivo preparado discurrirá de forma "aislada" y sin "ningún contacto" ni "riesgo" para la población local.

NAVEGACIÓN PROHIBIDA A UNA MILLA DE DISTANCIA

Por otra parte ha explicado que "quedará prohibida la navegación a una milla de distancia" del lugar en el que está previsto que fondee el crucero MV Hondius así como en el interior del puerto por razones de seguridad.

Además ha confirmado que ya están programados los vuelos de repatriación de los pasajeros con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están ya confirmados y dispuestos vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña y Estados Unidos a lo largo de este sábado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que tras el desembarco de los viajeros y algunos tripulantes en el puerto de Granadilla quedarán 30 tripulantes en el barco MV Hondius para que pueda seguir su viaje hasta Países Bajos.