Más del 35% de españoles utiliza redes sociales durante más de dos horas diarias

Archivo - Mirando fotos en el móvil. - GRINVALDS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más del 70 por ciento de los adultos en España supera el tiempo recomendado de uso diario de redes sociales, establecido por los expertos en media hora, y más del 35,5 por ciento supera las dos horas de uso, según recoge la 'Encuesta poblacional sobre hábítos cerebro-saludables de la población española', elaborada por la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Según los datos obtenidos a partir de una muestra superior a 1.000 adultos, solo el 30 por ciento de la población utilizaría las redes sociales menos de 30 minutos, mientras que un 34 por ciento dedica entre una y dos horas diarias, más del 35,5 por ciento excede las dos horas, casi un ocho por ciento dedica entre cuatro y seis horas diarias, y más de un 3,5 por ciento supera las seis horas.

El presidente de la SEN, Jesús Porta-Etessam, ha advertido que superar las dos horas al día en redes sociales se considera "abuso" y puede incrementar "significativamente" el riesgo de problemas mentales y cerebrales, como la ansiedad, la depresión y la soledad, además de interferir en el sueño, el trabajo y las relaciones, reduciendo la capacidad de concentración, atención y aprendizaje.

La encuesta revela que el uso de las redes sociales es mayor en mujeres que en hombres. Mientras que un 38 por ciento de las mujeres utilizan las redes sociales más de dos horas diarias, con más de un 8,5 por ciento dedicando entre cuatro y seis horas y más de un cuatro por ciento dedicando más de seis horas, un 33 por ciento de los hombres las utilizarían más de dos horas, casi un siete por ciento entre cuatro y seis horas, y casi un tres por ciento más de seis horas diarias.

El uso también se amplifica entre los jóvenes. Un 63 por ciento de la población entre 18 y 34 años, afirma utilizar estas plataformas más de dos horas al día, un 16 por ciento las utiliza más de cuatro horas diarias y un 10 por ciento más de seis horas. En cambio, el 77,5 por ciento de los mayores de 60 años o no las usa o dedica menos de dos horas diarias.

"Sabemos por otros estudios que España es el país avanzado donde los menores dedican más tiempo a navegar por las redes sociales, y algunos estiman que los españoles de entre 4 y 18 años pasan alrededor de 4 horas de media al día conectados, algo que es muy preocupante", ha alertado el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y responsable del Área de Neurotecnología e Inteligencia Artificial, David Ezpeleta.

Los riesgos para los menores son también mayores e incluyen cambios en el neurodesarrollo de regiones y redes cerebrales relacionadas con los afectos, la motivación o en el sistema de recompensa cerebral, e incluso pérdida de sustancia blanca en las áreas que sustentan el lenguaje y la alfabetización. Además, se les responsabiliza del progresivo aumento de las tasas de depresión y conducta suicida en este grupo.

USO DE TELEVISIÓN

Por otra parte, la encuesta refleja que más del 63,5 por ciento de la población dedica al día más de dos horas a ver la televisión entre semana. Este porcentaje aumenta los fines de semanas, situándose en más del 70 por ciento de españoles que dicen dedicar más de dos horas diarias a la televisión.

Al contrario que en el caso de las redes sociales, la población mayor es la que domina el visionado de la televisión. Más de la mitad de los mayores de 60 años ven la televisión entre dos y cinco horas diarias, mientras que los jóvenes tienden a dedicar menos de dos horas.

David Ezpeleta ha explicado que cualquier abuso de las pantallas es "potencialmente dañino" para el cerebro, pero que la naturaleza interactiva y de gratificación instantánea que caracterizan a las redes sociales hace que sean más adictivas y puedan provocar un mayor daño en la salud cerebral y mental. "En todo caso, la recomendación general es tratar de dedicar menos de dos horas diarias al consumo de ocio digital", ha subrayado.

En este contexto, la Sociedad Española de Neurología ha recomendado un uso moderado de Internet y redes sociales, así como de las pantallas en general, y transferir este tiempo a otras actividades no digitales, como la lectura, la escritura a mano, los juegos de mesa, el ejercicio al aire libre o pasar tiempo con amigos y familia.