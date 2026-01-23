Más del 70% de atletas profesionales padece enfermedades periodontales, lo que afecta a su rendimiento

Archivo - Mujer deportista. Atleta. - ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un artículo de la Universidad Europea, publicado en la revista 'Sport Training', indica que entre el 15 y el 89 por ciento de los atletas evaluados en algunos estudios científicos presenta caries, mientras que más del 70 por ciento padece enfermedades periodontales.

"Estos problemas no solo comprometen la salud general, sino que también incrementan el riesgo de lesiones musculares y articulares, afectando directamente su desempeño deportivo", afirma Cristina López de la Torre, coautora del artículo y directora del área de Odontología y Biomedicina de la Universidad Europea.

Por ejemplo, la inflamación crónica derivada de condiciones como la periodontitis puede tener un impacto sistémico, generando un mayor riesgo de infecciones y prolongando los periodos de recuperación tras entrenamientos o competiciones.

López de la Torre también destaca que "las infecciones orales actúan como un foco constante de bacterias y mediadores inflamatorios, lo que puede aumentar la susceptibilidad a infecciones sistémicas, especialmente en periodos de alta carga de entrenamiento o competición".

Entre los principales factores que explican esta problemática destacan el consumo frecuente de productos ricos en azúcares como bebidas deportivas y geles energéticos, así como la disminución del flujo salival a causa del ejercicio intenso.

Además, la deshidratación y los hábitos de higiene oral inadecuados agravan aún más la situación para los atletas. La coautora del artículo señala que "los deportistas deben ser conscientes de que el cuidado bucodental es tan importante como cualquier otra parte de su preparación física". "Es esencial incorporar la salud bucodental como parte integral de los programas de entrenamiento deportivo", subraya Mata.

ENJUAGUE BUCAL INMEDIATO TRAS EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS

El artículo publicado por profesores de la Universidad Europea plantea estrategias para mitigar estos problemas y proteger la salud bucodental de los deportistas. Entre las recomendaciones destacan el enjuague bucal inmediato tras el consumo de carbohidratos, evitar cepillarse justo después de ingerir bebidas ácidas para proteger el esmalte y mantener una dieta equilibrada rica en proteínas y grasas saludables.

El uso de probióticos también podría favorecer el equilibrio de la microbiota oral y reducir la inflamación, proporcionando un enfoque integral para el cuidado de los atletas. Así, la integración de la salud bucodental en la medicina deportiva no solo tiene implicaciones en la prevención de enfermedades, sino también en la mejora del rendimiento físico.

Los investigadores de la Universidad Europea afirman que "considerar la salud oral como un pilar más dentro del cuidado del deportista con el fin de que los atletas puedan alcanzar su máximo potencial al reducir los riesgos de enfermar y optimizar su rendimiento".