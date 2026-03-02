Más de un 88% de hombres y de un 85% de mujeres tienen una confianza alta en su profesional de Atención Primaria

Archivo - Atención Primaria - EVIDENCE - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 88,1 por ciento de los hombres y un 85,2 por ciento de las mujeres en España tienen una confianza alta en su profesional sanitario de Atención Primaria, tal y como se desprende del informe breve 'PaRIS', elaborado en el Ministerio de Sanidad con los resultados nacionales sobre el indicador de confianza en los sanitarios.

Este documento deriva, por tanto, de la primera encuesta internacional que mide los resultados en salud y la experiencia en el primer nivel asistencial, referidos por pacientes a partir de 45 años. Del mismo se extrae que la confianza en estos profesionales es alta y homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En este contexto, la comunidad autónoma en la que la confianza es mayor en hombres es La Rioja, con un 93,9 por ciento, de igual forma que en mujeres, con un 91,5 por ciento. Por contra, los peores resultados se observan, también para ambos sexos, en la ciudad autónoma de Ceuta, con un 80,8 y 73,9 por ciento, respectivamente.

No obstante, este análisis arroja también el dato de que este grado de empatía aumenta con la edad, especialmente en hombres mayores de 75 años (90,5%), mientras que en mujeres de este grupo desciende ligeramente (86,6%). Así, en el tramo comprendido entre los 45 y 54 años, los porcentajes caen, respectivamente, hasta el 85,7 y el 82,8 por ciento.

VARIABLE DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Por otra parte, el informe muestra que la confianza no varía significativamente según el número de enfermedades crónicas. En este apartado, el mayor porcentaje de confianza en hombres se halla, con un 88,5 por ciento, en los que tienen una patología, mientras que en ellas, con un 86,4 por ciento, es en el de las que tienen dos.

En cuanto a la variable según el tamaño municipal, este texto señala que la confianza es mayor en municipios pequeños y en capitales de provincia. De este modo, el 89,8 por ciento de los varones que viven en localidades de menos de 10.000 habitantes tienen alta confianza en su profesional sanitario de Atención Primaria, dato que desciende al 86,7 por ciento en las mujeres.

Por último, y a través de este informe, el Ministerio de Sanidad ha destacado que existe, además, un gradiente positivo con respecto al nivel de renta en mujeres (a mayores ingresos, mayor confianza), que no se observa en hombres. Así, el 88,6 por ciento de las que ganan más de 2.722 euros tienen una elevada confianza.