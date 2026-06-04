Más de un tercio de jóvenes cree que los famosos que rechazan cosméticos solares tienen razón, según el 'Estudio Cien' - CIEN

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 37,7 por ciento de los jóvenes considera que los personajes públicos que rechazan los cosméticos solares tienen razón, según ha evidenciado una nueva edición del 'Estudio Cien', que muestra también que un 75 por ciento de ellos no utiliza fotoprotector a diario.

Este trabajo, que ha sido llevado a cabo por Cien, la marca de productos de higiene y cuidado personal de la compañía de supermercados Lidl, y que se ha centrado en los hábitos de fotoprotección de los jóvenes de entre 18 y 30 años, se ha realizado en forma de encuesta por parte de la empresa de investigación de mercados IPSOS. A la misma han respondido 1.000 participantes.

"En la población más joven es especialmente importante crear el hábito de protegerse del sol porque el daño solar es acumulativo y muchas de las consecuencias que vemos en la piel adulta empiezan con exposiciones y quemaduras que se produjeron en la infancia", ha señalado al respecto la divulgadora y dermatóloga, la doctora Ana Molina.

A su juicio, y en relación con opiniones en este ámbito por parte de famosos, "no se debe sustituir el consejo de expertos por narrativas sin base científica". "Los protectores solares autorizados en España cumplen normativas estrictas que garantizan su seguridad y eficacia", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que "frente a las corrientes desinformadas que circulan -que asocian falsamente los filtros solares con enfermedades o falta de vitamina D-, la comunidad científica responde con datos".

Otros de los resultados obtenidos por este trabajo son que el 82,2 por ciento de los jóvenes ya ha experimentado quemaduras solares durante el desarrollo de actividades de ocio al aire libre, "una señal de auxilio de la piel que indica un daño celular inmediato y, en muchos casos, irreversible", han explicado desde Cien. Además, solo el 25 por ciento afirma utilizar este producto a diario, frente un 62,4 por ciento que solo lo utiliza en verano o en días soleados.

De hecho, un 12,5 por ciento afirma usarlo rara vez o nunca. "Este dato es especialmente pronunciado entre los hombres, ya que solo el 8,8 por ciento se protegen del sol a diario, frente a un 44,3 por ciento de mujeres", han manifestado, para añadir que "solo un 15,3 por ciento reaplica este producto cada dos horas, como indican los expertos, y un 47,8 por ciento no lo hace en absoluto".

REAPLICACIÓN DEL PROTECTOR

Así, "son los jóvenes de entre 18 y 20 años los que más tienden a olvidarse de reaplicarlo (al 35,5% se le olvida y el 33,1% no lo reaplica por pereza), frente a la franja de los 26 a 30 años, más concienciados con la salud de la piel", han proseguido, tras lo que han subrayado que, en actividades al aire libre, "solo el 29 por ciento de los jóvenes afirma usar siempre fotoprotector".

Además, Cien ha expuesto que "casi el 40 por ciento de los jóvenes españoles limita el uso de protector solar exclusivamente a los meses de verano", cifra que sube hasta el 49,4 por ciento en los hombres. "A esto se le suma que el 44,8 por ciento de los encuestados omiten su uso en los días nublados, ajenos a las consecuencias de los rayos UV", ha agregado.

Proteger la piel de los jóvenes hoy "no es solo para evitar una quemadura dolorosa este verano, sino también una inversión en su salud futura frente a enfermedades graves", ha explicado la modelo y empresaria Laura Sánchez, quien ha participado, junto a Molina, en la presentación de la gama 'Cien Sun'. "El mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es asegurarles una adecuada protección solar en los primeros 20 años de vida", ha abundado esta última.

Además, se ha creado la figura del 'Cien Sun Man', "un superhéroe que luchará para concienciar y proteger a los jóvenes de los daños ocasionados por la exposición solar en una activación que tendrá lugar el próximo 4 de junio en la entrada del festival Primavera Sound en Barcelona", han señalado desde Lidl.