Mayores de 70 y sanitarios deberían seguir vacunándose frente a la Covid-19

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los mayores de 70 años, el personal sanitario y las personas que cuidan o conviven con personas vulnerables son algunos de los colectivos que deberían seguir vacunándose frente a la Covid-19 durante la campaña 2025-2026, según un informe publicado por Ministerio de Sanidad, que analiza la evidencia científica de la inmunización al cumplirse recientemente un lustro desde la administración de la primera vacuna en la pandemia.

La cartera sanitaria del Gobierno aconseja, tras un informe realizado por los asesoramiento científicos del Gabinete de la Ministra, que sean inmunizados también las personas con enfermedades crónicas graves o con el sistema inmune debilitado y las que viven en residencias u otras instituciones cerradas.

La recomendación es una dosis estacional, aunque ya hayan recibido otras anteriormente o hayan pasado la enfermedad. Es necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección -seis en el caso de ciertas vacunas específicas-, ha continuado Sanidad, que ha añadido que este compuesto puede administrarse al mismo tiempo que el de la gripe, lo que facilita su inclusión en las campañas estacionales.

Como compendio a estos primeros cinco años desde la primera vacuna frente a la Covid-19, lo que se produjo el 27 de diciembre de 2020, la Administración destaca, mediante una nota de evidencia científica, que la vacunación se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para salvar vidas y reducir el impacto de la pandemia.

DATOS DE MORTALIDAD EVITADA

En cifras, y a nivel global, se ha destacado que la inmunización evitó cerca de 20 millones de muertes solo en el primer año de la campaña. Mientras, en Europa, se alcanzaron 1,6 millones de vidas salvadas y, en España, cerca de 127.000 mayores de 25 años podrían haber fallecido si no se hubiera iniciado la vacunación masiva.

Por su parte, y a modo ejemplificador, en niños de entre cinco y 11 años, esta nota de evidencia científica arroja la estimación, publicada en la 'Revista Española de Salud Pública', de que la vacunación "redujo de forma apreciable las infecciones (2-4% en un escenario de circulación similar al de enero de 2022), con reducciones más modestas en hospitalizaciones y fallecimientos (6% en escenario de onda)".

Además, Sanidad pone de relieve que la protección frente a infecciones leves puede disminuir con el tiempo y con la aparición de nuevas variantes, como Ómicron. No obstante, ha destacado que los estudios confirman que la protección frente a hospitalizaciones, enfermedad grave y muerte se mantiene alta, especialmente en personas que han recibido dosis de refuerzo.

En cuanto al colectivo de personas mayores y residentes en centros de larga estancia, se han subrayado diferentes datos, como el de que solo en las residencias españolas, se estima que se evitaron al menos 3.500 muertes y más de 17.000 infecciones en los primeros meses de la campaña.

Todo supone, según Sanidad, un importante ahorro sanitario, ya que la vacunación se tradujo en un descenso de hospitalizaciones e ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). A modo de ejemplo, ha destacado el caso del País Vasco, región en la que se calcula que, durante 2021, la inmunización evitó entre 15.000 y 24.000 muertes, y entre 46.000 y 75.000 hospitalizaciones, lo que conllevó un ahorro neto de más de 26 millones de euros para el sistema sanitario.