La mayoría de los pacientes con demencia no reciben diagnóstico y atención especializados

La gran mayoría de pacientes mayores con demencia son diagnosticados por un médico no especialista en demencia, generalmente un médico de atención primaria, dando lugar a diagnósticos incompletos, según un estudio de la Universidad del Sur de California (EEUU).

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores utilizaron datos de Medicare para rastrear los diagnósticos de demencia de casi un cuarto de millón de personas durante cinco años, descubriendo que el 85 por ciento de las personas diagnosticadas por primera vez con demencia fueron diagnosticadas por un médico no especialista en demencia, generalmente un médico de atención primaria. Además, el diagnóstico de "demencia no especificada" era común.

Por otro lado, un año después del diagnóstico, menos de una cuarta parte de los pacientes habían visto a un especialista en demencia. Después de cinco años, el porcentaje de pacientes solo había aumentado al 36 por ciento. Además, el uso de atención especializada de demencia era particularmente bajo para pacientes hispanos y asiáticos. Los resultados han sido publicados en 'Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'.

"Los especialistas en demencia están más familiarizados con los subtipos de demencia y pueden ser menos propensos, por ejemplo, a diagnosticar erróneamente la demencia con cuerpos de Lewy como enfermedad de Alzheimer y recetar erróneamente medicamentos antipsicóticos a los pacientes", ha explicado la coautora Julie Zissimopoulos, directora del programa Aging and Cognition en el Centro Schaeffer de Política y Economía de la Salud de la USC.

DIFERENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO Y LA ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO

Utilizando los datos de Medicare, los investigadores examinaron los tipos de médicos que diagnosticaron la demencia, observando qué diagnósticos de subtipo de demencia se proporcionaron inicialmente y cómo cambiaron con el tiempo. También revisaron la medida en que las personas accedieron a la atención especializada y cómo variaba según el género, la raza y el origen étnico.

Los resultados mostraron que, entre los diagnosticados por un médico no especialista en demencia, el 33 por ciento de los pacientes recibieron un diagnóstico que carecía de un tipo específico de demencia, en comparación con el 22 por ciento de los pacientes diagnosticados por un especialista.

Asimismo, los diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer entre los pacientes que vieron a un especialista dentro del primer año de diagnóstico fueron más altos (42%) en comparación con aquellos que no vieron a un especialista (29%).

"Sin la identificación del tipo de demencia, los pacientes y sus familias están potencialmente perdiendo opciones importantes sobre la atención y el manejo de este diagnóstico con otras afecciones crónicas, así como información sobre ensayos clínicos", ha explicado Zissimopoulos.

Paralelamente, el equipo también encontró que los pacientes hispanos y asiáticos tenían menos probabilidades de tener una visita de seguimiento sobre el diagnóstico en comparación con los pacientes blancos y afroamericanos. Concretamente, el 37 por ciento de los hispanos y el 40 por ciento de los asiáticos con un diagnóstico inicial no recibieron atención de seguimiento durante el primer año de diagnóstico, en comparación con los blancos y los afroamericanos, que tenían una tasa de aproximadamente el 33 por ciento.

LA IMPORTANCIA DE LOS SUBTIPOS DE DEMENCIA

Los autores han expresado que una identificación más precisa del tipo de demencia podría conducir a un mejor tratamiento para los síntomas, desarrollar y evaluar nuevos medicamentos y obtener acceso a tratamientos efectivos cuando estén disponibles.

"Si bien el estudio muestra que los especialistas parecen ser capaces de identificar mejor el subtipo, lo que realmente nos interesa es si eso conduce a mejores resultados de salud y financieros", ha indicado Zissimopoulos, que ha afirmado que "si en el futuro estos diagnósticos serán manejados en gran parte por especialistas que no son demencia, pueden necesitar una mejor capacitación y herramientas".

UN NÚMERO DE VÍCTIMAS EN RÁPIDO CRECIMIENTO

El equipo de investigación señaló una encuesta reciente de la Asociación de Alzheimer que encontró que solo la mitad de las personas mayores están siendo evaluadas por demencia en Estados Unidos a pesar de que las evaluaciones ahora son servicios reembolsables.

Sin embargo, han reconocido que el uso de servicios especializados puede aumentar los costos de atención médica. "Los no especialistas y especialistas pueden ser complementarios en el diagnóstico y la atención de la demencia", ha añadido Zissimopoulos. "Los médicos generales y otros especialistas en no demencia desempeñan un papel importante en la detección porque a menudo son el primer punto de contacto, mientras que los especialistas son clave para hacer distinciones más precisas en el subtipo de demencia", ha finalizado.