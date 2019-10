La mayoría de los pacientes que padecen dolor neuropático se encuentran infratratados

Publicado 16/10/2019 11:52:05 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los pacientes que sufren dolor neuropático se encuentran infratratados, pues necesitarían dos o más fármacos, además de la realización de otras opciones terapéuticas alternativas no farmacológicas que, actualmente, solo el 30 por ciento de los pacientes recibe, según el coordinador del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la Sociedad Española de Neurología, Pedro Bermejo.

Como explica Bermejo, el dolor neuropático es el que se origina como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial y, a diferencia de otros tipos de dolor que pueden ser una señal del cuerpo, no tiene ninguna utilidad beneficiosa para el organismo. Así, ha añadido que "se trata de una disfunción del sistema nervioso que hace que el sistema sensitivo interprete como dolorosos ciertos estímulos que en realidad no lo son".

Este tipo de dolor, padecido por más de tres millones de personas en España, es uno de los más complejos y puede llegar a ser persistente indefinidamente, ya que un 77 por ciento de los pacientes lo sufre de forma crónica y, además, un 70 por ciento de estas personas padece algún tipo de alteración psiquiátrica derivado del mismo.

Es provocado, normalmente, por ciertas enfermedades neurológicas, infecciones, traumatismos, diabetes y cáncer. Además, puede ser consecuencia, en algunas ocasiones, de una intervención, llegando a afectar a entre el 5 y el 85 por ciento de las personas que se someten a una operación quirúrgica, dependiendo del tipo de intervención.

"Otra de las características de este dolor es que no responde adecuadamente a los tratamientos existentes. Solo la mitad de los pacientes experimentan un alivio del dolor significativo y, cuando es así, se trata de un alivio parcial, pero no completo", detalla el doctor. Se calcula que actualmente el 50 por ciento de los pacientes consigue reducir en casi un 30-40 por ciento su dolor, pero que entre un 40-70 por ciento no consiguen un control completo del mismo.

La comunidad científica confía en que, gracias a los recientes avances en la evaluación y comprensión del dolor neuropático, surjan en los próximos años nuevas perspectivas que permitan el desarrollo de nuevos fármacos y un abordaje terapéutico más personalizado a través de la fisioterapia, el tratamiento psicológico y la terapia cognitivo-conductual para este dolor, que supone el 12,5 por ciento de las consultas a AP y el 8 por ciento de las consultas al servicio de Neurología.