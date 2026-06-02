La medicina de precisión permite identificar riesgos hereditarios en cáncer de próstata

Imagen de la jornada. - ASTELLAS

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La doctora Sara Martínez, del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, ha destacado que el manejo del cáncer de próstata está experimentando una "profunda transformación" hacia una oncología cada vez "más personalizada", al tiempo que ha señalado que la integración de la medicina de precisión en la uro-oncología permite avanzar hacia un modelo más preventivo, capaz de identificar riesgos hereditarios dentro de una misma familia.

"En este contexto, el 'testing' genético ha dejado de ser una herramienta complementaria para convertirse en un elemento central en la evaluación y tratamiento de los pacientes", ha señalado Martínez durante su participación en la cuarta edición del Foro CapVida Futuro y Liderazgo en el Cáncer de Próstata.

Astellas, en colaboración con Deusto Business School Health Executive Education, ha celebrado la cuarta edición de este Foro, un programa formativo orientado a impulsar la mejora de la calidad asistencial y facilitar la incorporación de la innovación a la práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud.

Durante el encuentro, se han abordado algunos de los principales retos actuales del cáncer de próstata, como el acceso a la innovación terapéutica, la integración de la medicina de precisión, las decisiones clínicas en contexto de recidiva química o el 'checklist' integral para la selección terapéutica en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm).

En el ámbito clínico, los expertos han profundizado en el abordaje de la recidiva bioquímica, uno de los escenarios más complejos en el manejo del cáncer de próstata. La incorporación de técnicas de imagen más sensibles, como el PET-PSMA, junto con nuevas estrategias terapéuticas dirigidas, está permitiendo detectar recaídas de forma más precoz y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados.

"Hoy contamos con herramientas que nos permiten identificar mejor los distintos perfiles de riesgo y adaptar las decisiones terapéuticas de forma más precisa", ha indicado María José Ledo, del Servicio de Urología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

"Además, la toma de decisiones compartida con el paciente es cada vez más relevante, especialmente en escenarios donde distintas opciones terapéuticas pueden tener un impacto diferente en la calidad de vida", ha añadido.

Los ponentes han incidido en la necesidad de avanzar hacia una atención más integral y personalizada, que tenga en cuenta no solo las características del tumor, sino también factores como las comorbilidades, la fragilidad, la calidad de vida o las preferencias del paciente.

"Hoy la decisión terapéutica no consiste solo en tratar más, sino en tratar mejor, seleccionando la estrategia que aporte el mayor beneficio clínico con el menor impacto posible en la calidad de vida", ha explicado Antoni Vilaseca Cabo, del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona.

En este sentido, el especialista destaca también el valor de herramientas prácticas, como los 'checklists' clínicos, para facilitar una toma de decisiones más estructurada, reproducible y centrada en el paciente en escenarios cada vez más complejos. "Todo ello contribuye a decisiones más precisas, compartidas y adaptadas a cada paciente", añade Vilaseca.

UN ACCESO ÁGIL Y EQUITATIVO A LA INNOVACIÓN

Aunque en los últimos años se está viviendo una auténtica revolución terapéutica en el cáncer de próstata, con la incorporación de tratamientos dirigidos, medicina de precisión y nuevas estrategias diagnósticas que han mejorado el pronóstico de muchos pacientes, uno de los principales retos sigue siendo garantizar un acceso ágil y equitativo a estas innovaciones, tal y como explica Estefanía Linares, del Servicio de Urología del Hospital Universitario La Paz.

"El proceso de acceso a medicamentos es complejo y requiere múltiples etapas: desde la aprobación regulatoria europea hasta la evaluación nacional, la financiación y, finalmente, la incorporación real en los hospitales. En ocasiones, existen diferencias territoriales o tiempos de implementación variables que pueden generar inequidades en el acceso", subraya la especialista.

Además, prosigue, la creciente complejidad de la medicina personalizada obliga a integrar no solo criterios clínicos, sino también técnicas de imagen, biomarcadores, sostenibilidad del sistema y evaluación de resultados en vida real. "El gran desafío del sistema sanitario es encontrar un equilibrio entre la rapidez de acceso y la disponibilidad equitativa, siempre poniendo al paciente en el centro de la toma de decisiones", ha apuntado.

Por su parte, la directora general de Astellas en España, Sandra Cifuentes, ha destacado la importancia de generar espacios de formación y colaboración que permitan acompañar a los profesionales sanitarios en un entorno de constante evolución.

"El cáncer de próstata está experimentando avances muy relevantes tanto en innovación terapéutica como en medicina de precisión, y es fundamental que ese conocimiento pueda trasladarse de forma ágil a la práctica clínica diaria", ha concluido.