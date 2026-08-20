Médicos del Mundo realiza 400 atenciones sanitarias a migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta

Varios inmigrantes en una playa, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo ha desplazado a Ceuta un equipo de emergencia con dos unidades médicas móviles, integrado por personal médico y de enfermería, psicólogos y mediadores interculturales, que ha realizado 396 atenciones sanitarias a personas migrantes llegadas a la ciudad durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

En coordinación con las autoridades sanitarias y otros actores sociales, la organización activó el pasado día 15 de agosto un dispositivo de emergencia con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica de las personas más vulnerables en dos las zonas de mayor concentración de las personas recién llegadas, en concreto El Tarajal y la Playa Trampolín.

El trabajo de los equipos se centra en el triaje para la detección de casos que requieren atención en Urgencias, la realización de curas, atención de patologías agudas y detección de patologías crónicas para derivación a cuidados especializados, atención en salud mental y distribución de medicamentos. Según Médicos del Mundo, esto requiere también la coordinación y acompañamiento con mediación intercultural en articulación con centros de salud y hospital del sistema público de salud.

La ONG considera imprescindible movilizar todos los recursos y medios que permitan cubrir necesidades básicas, dar protección y seguridad a las personas, especialmente a familias y menores de edad, así como preservar su salud física y mental.

La organización hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que "prevalezca siempre el respeto a la dignidad de cada ser humano, garantizando la protección de sus derechos fundamentales y el acceso a la atención médica que precisan".

Asimismo, afirma que seguirá trabajando en el terreno centrado en una única prioridad: "Aliviar el sufrimiento de las personas y facilitar su acceso a la atención sanitaria".

"Nos encontramos ante una crisis humanitaria que requiere de una respuesta extraordinaria. Como organización médica humanitaria recordamos que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental que debe garantizarse a todas las personas independientemente de su origen o estatus legal", señala la presidenta de Médicos de Médicos del Mundo, Ruth Díez.