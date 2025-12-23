Los médicos de Primaria y los pediatras podrán compatibilizar un año más el trabajo con la pensión de jubilación

Archivo - Consulta médica. - DOCTORALIA - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha ampliado este martes un año más la posibilidad de que los médicos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo, según ha anunciado Elma Saiz Delgado, nueva portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que además ha dado unos resultados muy favorables --ha explicado Saiz--. De hecho, entre los años 2023 y 2025 hay más de 1.200 profesionales que se han acogido a esta medida".

Así lo recoge el Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

El texto incluye una revalorización general de las pensiones del 2,7% en 2026. Las pensiones mínimas se incrementarán entre el 7% y el 11,4%, al tiempo que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizan un 11,4%.

Asimismo, desarrolla otras medidas correspondientes a la Seguridad Social, como la actualización de las bases de cotización para los trabajadores y la tabla de cotización para los autónomos, que no sufre cambios, y se da luz verde a la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación.