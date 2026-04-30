Médicos del Trabajo destacan que la vacunación es "clave" frente a "riesgos biológicos" en el entorno laboral - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Medicina del Trabajo de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Alejandro Fernández Montero, ha subrayado que la vacunación "es una herramienta clave de prevención frente a riesgos biológicos y enfermedades infecciosas en el entorno laboral", mientras que el presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), el doctor Juan Carlos Rueda, ha destacado la importancia de la "evidencia científica".

"Con frecuencia, asociamos la vacunación exclusivamente a la población infantil", por lo que "es necesario reforzar la concienciación en este ámbito", ha destacado el primero de ellos, quien es el editor de una guía médica lanzada por ambas organizaciones para la práctica clínica de vacunación del trabajador adulto, documento que aborda la actualización continua ante nuevas vacunas y riesgos emergentes.

Además, este trabajo analiza el entorno laboral como escenario idóneo para el control inmunológico a lo largo de la vida adulta y la integración sistemática de la vacunación en la práctica de la Medicina del Trabajo. Este "nos va a ayudar a la gestión de la toma de decisiones basadas en evidencia científica para proteger a los trabajadores en nuestras consultas", ha apuntado Rueda.

Todo ello "a la hora de decidir qué medidas de protección podemos indicar en un viaje internacional de trabajo y en la gestión de las recomendaciones vacunales de los trabajadores vulnerables de nuestro entorno", ha puesto de manifiesto, mientras que Fernández Montero ha explicado que "la guía se plantea como una herramienta de referencia para médicos del Trabajo y otros profesionales sanitarios".

ACTUALIZACIÓN CONTINUA ANTE NUEVAS RECOMENDACIONES

En este sentido, el representante de la Clínica Universidad de Navarra ha señalado, durante su presentación en Madrid, que esta incorpora "la actualización continua ante nuevas recomendaciones y riesgos emergentes, ampliando su enfoque a múltiples entornos laborales y facilitando la integración de la vacunación en la práctica clínica habitual".

Asimismo, "incluye orientaciones específicas para trabajadores con escaso contacto con el sistema sanitario y recoge evidencia sobre estrategias eficaces para mejorar la adherencia a la vacunación", ha continuado en relación con este texto, que actualiza las recomendaciones de vacunación por riesgo laboral, refuerza el papel del médico del trabajador en la vacunación del adulto y de personas vulnerables, pretende integrar la inmunización en la práctica habitual de la Medicina del Trabajo y propone una serie de acciones para mejorar la eficacia de las campañas de vacunación en empresas y entornos laborales.

Los expertos han indicado que la guía plantea la identificación de riesgos biológicos en múltiples entornos laborales, como el sanitario, espacios confinados, el ámbito agrario y los viajes internacionales; además de que propone consejos vacunales fundamentados en la evidencia científica disponible. Por último, destaca al médico del Trabajo como una figura clave.