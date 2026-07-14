Las medidas contra la COVID-19 redujeron las infecciones gastrointestinales en niños pequeños

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MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III ha concluido que las medidas de prevención que se pusieron en marcha durante la pandemia de Covid-19 modificaron significativamente la forma en que se propagaban ciertas infecciones gastrointestinales, reduciendo su incidencia, especialmente las infantiles.

Los resultados del estudio, publicados en la revista 'European Journal of Pediatrics', revelan que medidas como higiene de manos, reducción de desplazamientos, distanciamiento social y confinamiento redujeron especialmente infecciones gastrointestinales transmitidas de persona a persona en exclusiva, sobre todo en niños pequeños.

La influencia de estas medidas, que podrían también variar la transmisión de otras enfermedades que se contagian de persona a persona, son especialmente evidentes en patologías de transmisión fecal-oral. Además, la investigación señala que las infecciones que provienen de animales, como puede ser la causada por el parásito 'Cryptosporidium parvum', apenas se vieron afectadas por estas medidas, lo que pone de relieve el impacto de las intervenciones no farmacológicas en la transmisión entre personas.

Los resultados se han logrado tras estudiar a más de 1.100 niños y niñas menores de 5 años con diarrea procedentes de tres hospitales españoles durante la pandemia de COVID-19, en el periodo posterior al confinamiento.

ESTUDIO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO DURANTE DOS AÑOS

La gastroenteritis es una causa importante de morbilidad en niños pequeños en todo el mundo. Se realizó un estudio prospectivo multicéntrico desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021 en tres hospitales terciarios de España para evaluar la carga de los patógenos gastrointestinales que causan gastroenteritis pediátrica en diferentes regiones españolas, para comprender el impacto de la pandemia de COVID-19 en su incidencia y para evaluar los posibles factores de riesgo de infección.

Se analizaron muestras de heces de niños de 0 a 59 meses con diarrea aguda o crónica mediante PCR para detectar y caracterizar bacterias, parásitos y virus gastrointestinales.

Las causas más frecuentes de gastroenteritis fueron, entre las infecciones bacterianas, las causadas por Escherichia coli enteropatogénica y Campylobacter; entre los parásitos, las causadas por Giardia, y entre las víricas, las originadas por el norovirus.

Los niños mayores de 3 a 5 años mostraron un mayor riesgo de infección por Campylobacter, que solía causar fiebre y diarrea con presencia de sangre en heces, mientras que los niños más pequeños de de hasta 2 años tenían más riesgo de infección por norovirus, normalmente asociadas a vómitos.

Los autores destacan que esta reducción de la transmisión desembocó en casos en los que las infecciones gastrointestinales en población pediátrica prácticamente desaparecieron, como fue el caso de las causadas por el parásito 'Cryptosporidium hominis' y por la bacteria 'Escherichia coli' enteroagregativa.

Los datos obtenidos en este trabajo también han permitido aumentar el conocimiento sobre la transmisión de infecciones pediátricas causadas por más de 20 microorganismos distintos, empleando métodos moleculares de elevada sensibilidad e incluyendo pacientes de distintas regiones españolas, que es un abordaje que no se había realizado antes en España.

El estudio se ha realizado con la colaboración de tres de las grandes áreas de trabajo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII: Bacteriología, Parasitología y Virología. Los autores principales son Sergio Sánchez Prieto, David Carmena y Mª Dolores Fernández García.