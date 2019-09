'MiMe' y 'SuMe', una aplicación y un dispositivo móviles para ayudar a las personas con Alzheimer

Publicado 19/09/2019 14:05:42 CET

Ibermática y la Fundación Alzheimer España (FAE) han desarrollado 'MiMe' y 'SuMe', una aplicación y un dispositivo móviles destinados a prolongar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y sus cuidadores.

'MiMe' es una aplicación para dispositivos móviles pionera en el mercado que consta de 2 piezas: el propio 'MiMe' (Mi Memoria) para los pacientes con Alzheimer y 'SuMe' (Su Memoria) para facilitar la tarea de sus cuidadores. Está ya preinstalada en un teléfono para facilitar su uso 'en modo kiosko' por parte de los enfermos de Alzheimer, sustituyendo el sistema operativo del dispositivo y evitando la confusión que otros tipos de mensajes de aplicaciones habituales en los smartphones pudieran generar en los usuarios.

El profesional de Ibermática y cuidador de su madre, que padece Alzheimer, José Carlos Landrove, propuso lanzar el proyecto 'MiMe' para ayudar a otras personas como él a gestionar la enfermedad y su cuidado de forma más sencilla. "Aunque mi madre ya no podrá beneficiarse de las ventajas de este sistema, porque la enfermedad avanzó más allá de las funcionalidades de la app, quería ayudar a otras familias en los primeros momentos de la enfermedad, periodo que a mí me resultó especialmente duro, basándome en lo que yo habría necesitado", ha explicado.

"Entre las principales ventajas se encuentran poder ayudarle a seguir siendo autónomo con la tranquilidad de poder localizar a tu ser querido en todo momento, lo que mejora la calidad de vida tanto del enfermo como del cuidador", ha subrayado Landrove.

Para ello, ha destacado funcionalidades como "una guía para llegar a los destinos más comunes, con los lugares habituales y preferidos registrados; la gestión de contactos con foto visible en todo momento; una función de llamadas muy sencilla; el seguimiento de las tomas de medicamentos y la manera óptima de hacerlas; el recordatorio de cosas tan importantes en la vida como cumpleaños, aniversarios, eventos...".

El profesional de Ibermática ha reclacado que se trata de un producto avalado por la Fundación Alzheimer España, diseñado por un amplio grupo de expetos y testado en condiciones reales con los propios enfermos, pero también "vivo", por seguir evolucionando para adaptarse a las necesidades de los usuarios e incorporar las últimas tecnologías. "Este grupo de trabajo mixto agrupa tanto al personal de la FAE, con psicólogos y terapeutas, como al personal de Ibermática, con expertos en Design Thinking, User Experience, diseñadores y tecnólogos", ha explicado Landrove.

"Son soluciones prácticas y sencillas de utilizar, tanto por los propios pacientes como por sus familias, que van a facilitar mucho la comunicación inter-familiar para resolver los problemas que surgen en la vida diaria de estos pacientes y su entorno", ha asegurado la presidenta de la Fundación Alzheimer España, Micheline Selmes.

EL CUIDADOR, PIEZA FUNDAMENTAL EN EL ALZHEIMER

Para el jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el doctor David Pérez Martínez, es fundamental desarrollar nuevas herramientas, como MiMe y SuMe, que mejoren la calidad de vida y la relación diaria entre el paciente y su familia, porque muchas veces la pieza clave en el seguimiento de los pacientes es el cuidador.

"Si no tenemos un buen cuidador, probablemente nuestras terapias fracasen. Con un buen cuidador, tenemos acceso a que busque intervenciones no farmacológicas, que vaya a una asociación de pacientes, que se adhiera correctamente al tratamiento, etc.", ha afirmado el doctor Pérez, ya que "si hay alguna patología en la que el cuidador sea fundamental esa es el Alzheimer".

En este sentido, explica que "el 80 por ciento de los cuidadores son mujeres, lo que les supone una carga y un trabajo de 24 horas al día, 365 días al año. Por eso, avances tecnológicos, como el que hoy se presenta, suponen una ayuda fundamental en este tipo de patologías", ha concluido el jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.