Publicado 28/10/2026 19:13

El Ministerio Sanidad guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

El Ministerio Sanidad guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo
El Ministerio Sanidad guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo - MINISTERIO SANIDAD

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Ministerio de Sanidad, con su titular, Mónica García, a la cabeza, han guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario que se ha producido este miércoles entre Mora y Urda (Toledo) y que ha costado la vida a al menos 68 personas.

"Trasladamos toda nuestra solidaridad a las familias y personas afectadas", han expresado desde la cartera sanitaria del Gobierno y en relación con la colisión de dos trenes que se ha registrado a primera hora de la mañana y que en ambos casos viajaban hasta Sevilla. "Nuestro reconocimiento a los equipos sanitarios y de emergencias sobre el terreno", han destacado a su vez.

El minuto de silencio, que se ha llevado a cabo a las puertas de la sede ministerial, en Madrid, ha sucedido a la cancelación de la 'Cumbre Mundial sobre la Obesidad 2026', que se iba a celebrar durante la mañana en el propio Ministerio de Sanidad y en la que iba a participar García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Precisamente, la ministra, que ha suspendido toda su agenda de actos previstos en la jornada -de igual modo que Sánchez y el resto de responsables del Ejecutivo-, ha expresado sus condolencias durante la misma, en la que ha señalado que se han desplegando todos los servicios de emergencia de Madrid y Castilla-La Mancha, liberando camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y quirófanos.

Además, ha realizado un llamamiento urgente a donar sangre ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario y ha facilitado enlaces para consultar los puntos de donación en Madrid y Castilla-La Mancha. "Ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario, hay un llamamiento urgente a donar sangre", ha expuesto.

Contador

Contenido patrocinado