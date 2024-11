La ministra de Sanidad advierte de que ha aparecido "algún caso de gastroenteritis" por las aguas estancadas de la DANA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este miércoles que ha aparecido "algún caso de gastroenteritis" a causa de las aguas estancadas provocadas por la DANA que azotó la semana pasada la provincia de Valencia y ha asegurado que tanto su departamento como la Conselleria trabajan coordinadamente para hacer un "rastreo profundo" en la zona y un protocolo de detección precoz.

"La evidencia científica nos dice que hay riesgo de patógenos, sobre todo en las aguas estancadas, que desencadanería diversas infecciones por diferentes microorganismos como, por ejemplo trastornos gastrointestinales o neumonías", ha explicado la ministra en declaraciones a la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, en las que ha detallado que "no hay ningún brote, pero sí que hay algún caso de gastroenteritis".

García ha asegurado que están en contacto con expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pues, según ha confirmado, existe el "riesgo evidente" de infecciones a las que hay que ir adelantándose con un diagnóstico precoz "y evitar que se creen esos brotes".

La ministra ha subrayado que a día de hoy no hay ningún foco de legionela al cumplirse una semana de las inundaciones en Valencia. "Lo cual no significa que no tengamos que estar atentos y prevenidos", ha dicho, al tiempo que ha indicado que pueden aparecer casos de gastroenteritis, leptospirosis, legionela o enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, "porque en ambientes cálidos con aguas estancadas sabemos que cobran fuerza".

Así, ha recordado la puesta en marcha del protocolo para "estar vigilantes en todo" y que, ante la menor duda y sospecha, con síntomas de fiebre, vómitos, diarrea, dificultad de respirar o heridas infectadas, acudir "inmediatamente" al centro de salud de referencia.