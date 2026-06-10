La mitad de sanitarios señala que IA permite atender a 8 pacientes más semanales, según el 'Philips Future Health Index' - PHILIPS

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de tecnología sanitaria Philips ha llevado a cabo una nueva edición de su informe global 'Philips Future Health Index', que ha arrojado el dato de que la mitad de los profesionales sanitarios "afirma tener más capacidad para atender a pacientes, con una media de ocho pacientes más a la semana, gracias a la inteligencia artificial (IA)".

Este trabajo, que se ha realizado contando con las opiniones de más de 2.000 sanitarios y 20.000 pacientes de 10 países, ha concluido, según esta entidad, que la IA "ya está ahorrando a los profesionales sanitarios el equivalente a más de 16 días laborables al año y les está ayudando a atender a más pacientes, si bien los sistemas sanitarios corren el riesgo de quedarse atrás debido a una formación inadecuada y a una infraestructura fragmentada".

Tal es así a tenor de los datos extraídos, que muestran que "los clínicos señalan que la IA les ahorra tiempo cada semana", y es que "casi la mitad (46%) declaró un ahorro de tiempo de al menos 132 horas anuales de media, lo que equivale a más de tres semanas laborales completas". Por tanto, y como han indicado desde Philips, esta innovación "ya está remodelando activamente la prestación de la asistencia sanitaria hacia un modelo más híbrido, basado en equipos de atención ampliados".

De hecho, el estudio ofrece que "casi dos tercios (65%) de los profesionales clínicos han aumentado el uso de las herramientas de IA que se les proporcionan en el trabajo", con una ganancia de tiempo que "se reinvierte en trabajo clínico de mayor valor y en las relaciones con los pacientes, lo que cambia de forma fundamental la forma en que se presta la atención".

DIFERENCIA "TANGIBLE" EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA

"Lo que resulta realmente alentador es que la IA ya está marcando una diferencia tangible en la práctica clínica diaria, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes", ha manifestado el director de Innovación de esta compañía, Shez Partovi, quien ha añadido que se está viendo "cómo las personas ahorran una cantidad significativa de tiempo, atienden a más pacientes y se sienten mejor en el trabajo".

En este sentido, ha explicado que esta herramienta "está disponible para apoyar a los profesionales sanitarios, dándoles más margen para centrarse en lo que más importa: la toma de decisiones clínicas y la atención al paciente". "Al mismo tiempo, vemos que muchos sistemas sanitarios se encuentran todavía en una fase temprana de su trayectoria con la IA y que queda mucho trabajo por delante en materia de infraestructura y formación", ha señalado, no obstante.

Ahondando en los resultados del 'Philips Future Health Index', se observa que "la mitad de los participantes" afirma "sentir menos estrés relacionado con el trabajo (49%)" y "dos tercios (65%) refieren una mayor confianza en la toma de decisiones". Además, destaca que "el 39 por ciento ya ha visto cómo la IA identificaba o evitaba posibles errores médicos al menos tres veces en los últimos tres meses".

"Los médicos están empezando a percibir la IA no como una tecnología abstracta, sino como algo que cambia de forma significativa la seguridad clínica", ha señalado al respecto la directora de innovación del Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC, por sus siglas en inglés), la doctora Ami Bhatt. Sin embargo, Phlips ha expuesto que "la adopción de la IA ha puesto de manifiesto deficiencias en la preparación de las organizaciones".

LA INTEGRACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA EN LA ATENCIÓN "SIGUE SIENDO COMPLEJA"

De hecho, ha indicado que "algunos sistemas sanitarios ya están obteniendo beneficios significativos", pero "otros tienen dificultades para ir más allá de los programas piloto". Por ello, ha declarado que "la integración de la IA en la atención sanitaria sigue siendo compleja, especialmente cuando los entornos de tecnologías de la información (TI) sanitarios fragmentados y la limitada interoperabilidad dificultan el despliegue coherente de la IA en todos los equipos y entornos de atención".

"Estas barreras pueden ralentizar la implementación y limitar la capacidad de escalar la IA de forma efectiva en la práctica", ha continuado esta entidad, cuyo informe muestra que "la mayoría (59%) de los profesionales clínicos afirma que los responsables de su organización están tomando las medidas adecuadas para implementar la IA", pero que "el progreso desigual y la falta de formación ponen de manifiesto el potencial sin explotar".

Así, recoge que "siete de cada 10 (70%) profesionales clínicos señalan que la formación es inadecuada, inconsistente o inexistente". "Las principales necesidades de formación incluyen la verificación de la precisión de las recomendaciones de la IA, el desarrollo de habilidades técnicas de navegación y la comprensión de la responsabilidad legal", ha resumido su autora.

Con todo, este documento concluye que "la IA ya está remodelando la atención, pero su adopción varía ampliamente entre las organizaciones y los entornos asistenciales". Ante ello, se apuesta por "ampliar el acceso a las herramientas y la formación adecuadas, junto con un liderazgo clínico sólido, una gobernanza clara y el apoyo de las organizaciones".

Desde Phlips consideran que ello "permitirá dedicar más tiempo a la atención al paciente y a un trabajo clínico de mayor valor". "De hecho, los profesionales sanitarios están trabajando ahora al máximo de su potencial: el 82 por ciento espera que sus funciones evolucionen hacia actividades de mayor valor y el 71 por ciento afirma que la IA les ayudará a trabajar al máximo de sus capacidades", han señalado apoyándose en los datos de este estudio.

VISIÓN DE LOS PACIENTES

Por otro lado, el mismo también recoge la opinión de los pacientes, ya que "tres cuartas partes (74%) de los médicos informan de que los pacientes acuden a las consultas informados por la IA y el 63 por ciento de ellos considera a los pacientes informados como futuros miembros integrales en su equipo híbrido ampliado". "Más de la mitad de los pacientes (56%) prevé que la IA les ayudará a desempeñar un papel más activo en su atención en el futuro", muestra.

"El ahorro de tiempo se traduce en algo más que eficiencia operativa", ha explicado la directora Médica de Philips, la doctora Carla Goulart Peron, quien ha abundado en los resultados obtenidos al declarar que "la mitad de los profesionales sanitarios encuestados afirman experimentar menos estrés y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal".

A su juicio, "los pacientes experimentan estos beneficios directamente a través de interacciones de mayor calidad, la atención que reciben durante las citas y el tiempo que los profesionales sanitarios tienen para escucharlos". "Como profesional sanitaria, sé que la confianza se construye a través de la conexión humana, y dedicar más tiempo a esos momentos beneficia a todos", ha concluido.