Mónica García anuncia que el Gobierno llevará a cabo una nueva misión para acoger a más menores gazatíes

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras presidir, de forma telemática, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante la rueda de prens - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que el Gobierno llevará a cabo la quinta misión para atender y acoger a más menores procedentes de Gaza, al tiempo que ha ofrecido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se sumen a esta iniciativa y los acojan.

"Hay comunidades que ya han acogido a estos niños y niñas en sus hospitales, como Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, el País Vasco y Cataluña (...) hemos invitado al resto de comunidades a que también sean partícipes de esta nueva misión", ha explicado García en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este punto, ha explicado que se trata de menores con traumatismos y cardiopatías, así como con tumores que no se pueden tratar en Gaza porque "han desaparecido el 90 por ciento de las infraestructuras sanitarias".

En cuanto a la cifra de niños que acogerá el Gobierno, García ha señalado que todavía no se ha acordado, ya que se trata de una misión conjunto con la Organización Mundial de la Salud Europa.

"Lo que sí sabemos es que nos hemos traído aproximadamente 50 niños con sus familias, y lo que sí sabemos es que las comunidades que desde un primer momento se ofrecieron fueron Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, Asturias y Cataluña", ha recalcado la ministra.

Por ello, García ha invitado las comunidades del PP a que "también se hagan partícipes de esta misión para que sean atendidos en nuestro sistema sanitario".