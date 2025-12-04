Mónica García anuncia que instará a la Alta Inspección para aclarar lo sucedido en el Hospital de Torrejón

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la jornada por el Día Mundial del Sida, en el Ministerio de Sanidad, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Sida ya que en 1981 fue diagnosticado el p - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que el Ministerio enviará a la Alta Inspección Médica al hospital de Torrejón y analizarán todas las vías legales para esclarecer si en este centro sanitario se ha estado seleccionando a pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad.

Así se ha pronunciado la titular de Sanidad en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que con los datos que tiene hasta el momento no puede asegurar a los vecinos de Torrejón que no les hayan retrasado una operación por una cuestión de rentabilidad. La ministra se refería así a la información publicada ayer por El País en la que se desvelan las órdenes del CEO para que se aumenten las listas de espera y se rechace a pacientes con tratamientos muy costosos.

Mónica García ha explicado que va a actuar desde varios frentes. Así, ha señalado que va a instar a la Alta Inspección que tiene en el Ministerio para esclarecer la situación; también van a estudiar todas las vías legales que tienen a su disposición en Sanidad y a la vez, su grupo político en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, va a estudiar todas las vías legales a emprender.

En su opinión, lo que se está produciendo tanto con el Grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, como en el Grupo Quirón, es una connivencia con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo que, a su juicio, "acaba constituyendo lo que se llama corrupción institucional". Se trata, ha dicho, de "desviar los propósitos de una consejería como la consejería de Sanidad a propósitos privados".

Junto a estas medidas, ha señalado que van a instar a la Comunidad de Madrid para que también haga sus propias investigaciones. Aunque no espera mucho de ellas porque ha exclamado: "ya sabemos dónde acaban".

Mónica García ha recordado además que su Ministerio está trabajando desde hace muchos meses en la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud "para ponerle coto a este tipo de prácticas". Así, considera que este es el 'modus operandi' de cómo se gestiona la sanidad en algunas comunidades autónomas y "en este caso, en la Comunidad" de Madrid.

En este sentido, explica que en las memorias de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se refleja que todos los años hay un "flujo incesante de pacientes desde los hospitales públicos a los hospitales privados" de los grupos Quirón y Ribera, que va acompañado de un "presupuesto". Éste, ha dicho, ha sido de 5.000 millones, mientras que el presupuesto anual de Sanidad de la Comunidad de Madrid es de 10.000 millones, mientras que al grupo Ribera se le ha rescatado con 30 millones.

También ha criticado que la Consejera de Sanidad de Madrid no vea ningún fallo en el contrato y lo ha atribuido a que ambos grupos sanitarios cumplen "escrupulosamente el modus operandi de la desviación de pacientes y de dinero de la pública a la privada".

Y en el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, considera que ha habido una selección de pacientes. Una práctica, ha precisado, que se llama "selección de riesgos", para quedarse con los pacientes que tienen menos riesgo y que son "más rentables" porque "los cobran caros".

Por ello, señala que en los hospitables privados no se ven cirugías cardíacas, neonatos muy complejos, trasplantes o patologías que no son rentables porque están atribuidas a la sanidad pública. A este respecto ha dicho que hace unos años, en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, salió un anteproyecto en el que decía que incluso esos procedimientos menores triplicaban el precio de lo que suponía esos mismos procedimientos en los hospitales públicos.

Su conclusión es que esto que se produce en la región con la sanidad es un "modelo" que lleva operando en Madrid "desde hace muchísimos años, que está sangrando a la sanidad pública".

Y recuerda que aunque lo llevan denunciando mucho tiempo, no tenían la prueba de los audios que se han conocido ahora, una prueba ha dicho "tan obscena y tan descarada" como las instrucciónes del CEO Pablo Gallart para aumentar la rentabilidad. Pero cree que el problema "no es el señor Gallart, el problema es el gobierno del PP" y del Gobierno "de la señora Ayuso".

LA EPIDEMIA DE GRIPE SE HA ADELANTADO Y PIDE PONERSE LA MASCARILLA

En cuanto a la gripe, que la ministra ha asegurado que este miércoles se pudo aprobar un protocolo común para dar "certezas" a todas las CCAA sobre una epidemia que todos los años se produce por estas fechas aunque reconoce que este año se ha adelantado un poco.

Ha dicho que hace dos o tres semanas las CCAA del PP se negaron a activar ese protocolo común pero que ayer, "finalmente, fue aprobado".

La ministra ha explicado que estamos en el momento en el que la curva está "creciendo" pero no ha llegado aún a máximos de 400 casos por cada 100.000 habitantes como el año pasado. Ahora está en 80 casos y la "curva está subiendo de manera bastante precipitada". Por lo que cree que ahora "es el momento de poner las medidas" y de cuidarnos y cuidar a las personas vulnerables.

Espera que este año se intente entre todos "doblegar esa curva" y minimizar sus efectos tanto en fallecidos (el año pasado fallecieron 3.300 personas por estos virus respiratorios) y en cuanto a los ingresos en los hospitales y evitar así el "colapso sanitario". Por ello, desea que los ciudadanos se tomen en serio este año hacer una cosa "muy sencilla" y es que cuando se tenga un síntoma gripal se ponga una mascarilla en lugares donde puede afectar a otras personas.