Mónica García anuncia que en los próximos días comenzará la audiencia pública de la Ley de Gestión Pública del SNS

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que en los próximos días comenzará el periodo de audiencia pública de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), que nace con el objetivo de "consagrar la supremacía de la gestión pública en el SNS y revertir los pésimos efectos de aquella modificación de la Ley 15/1997".

"En esencia, se trata de convertir aquel lema de las mareas blancas, 'La sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende', en una ley que es un clamor que ha resonado unánimemente en la voz de la sociedad española a lo largo de estos años", ha comunicado García durante la inauguración del 'Encuentro en defensa de la sanidad pública: #CuidemosLaPública', que se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad.

Durante la jornada, que se ha organizado con motivo del Día Mundial de la Salud, García ha asegurado que el Ministerio "está firmemente comprometido con el cuidado de la sanidad pública, de sus profesionales y del Sistema Nacional de Salud".

"Celebrar nuestra sanidad publica es homenajear a quienes la hicieron posible y a quienes la defienden y la levantan cada día. Por eso, nuestra sanidad publica no sería tal y como la conocemos actualmente si no estuviera impregnada del espíritu del 86, en la que tuvo un papel primordial Ernest Lluch, que de alguna manera inauguró, no sin muchas complicaciones, la Ley General de Sanidad", ha manifestado la ministra.

Además, García ha aprovechado para agradecer la labor de mareas blancas, "que levantaron un muro contra la privatización sanitaria", así como la labor del doctor Montes, "preocupado por dar dignidad en los momentos de mayor sufrimiento de los pacientes, y que fue víctima de una campaña de desprestigio por quienes quieren vencer nuestra sanidad pública".

"También quiere recordar el papel de todos los profesionales del sistema sanitario, que sostienen lo más valioso del sistema del bienestar. Quiero agradecer a los sanitarios, que nos cuidaron durante la pandemia, además de a los profesionales de Atención Primaria por cuidar de las familias y al personal administrativo que busco la universalidad", ha señalado García.

Para la ministra, lo más importante en los próximos años es "defender la vida frente a la emergencia climática, frente a los tambores de guerra, frente a la desigualdad y frente al 'Sálvese quien pueda'".

Asimismo, en la jornada ha tenido lugar una mesa redonda que ha dirigido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla y en la que han participado Raquel Lapeña Moñux, enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; Eva Llergo, integrante de la plataforma vecinal Sanidad rural pública de calidad de Chapinería y pueblos de la Sierra Oeste; y Eduardo Galán Zafra, médico y vicepresidente de la Asociación Ciudadana para la Defensa y Promoción de la Salud del País Valenciano (ACDESA-PV).