Mónica García anuncia que visitará Ceuta para abordar la crisis migratoria y descarta una "catástrofe sanitaria"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Mónica García, comparece ante los medios de comunicación tras presidir el pleno del - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que visitará próximamente Ceuta para abordar la crisis migratoria y ha defendido que, pese al aumento sustancial de la actividad asistencial, los datos están lejos de corresponderse con una situación de "crisis sanitaria", "colapso sanitario" o "catástrofe sanitaria".

Así lo ha comunicado a través de una carta enviada al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, quien había reclamado su presencia en la ciudad autónoma para que conociera de primera mano la "auténtica catástrofe asistencial" que, según denuncia, se está produciendo actualmente.

La ministra ha recordado a Roviralta que los datos de asistencia sanitaria a migrantes y ciudadanos de Ceuta se están monitorizando diaramente a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Sanidad. Además, ha asegurado que la asistencia a la población ceutí no se ha visto alterada ni demorada gracias al despliegue de los dispositivos especiales.

"Ni ha existido ni existe actualmente falta de atención alguna en el Área Sanitaria de Ceuta, como se insiste en trasladar a la población por algunas fuentes alarmistas cuyo principal objetivo no parece ser la mejora de la atención sanitaria de las y los ceutíes, sino sembrar confusión y miedo en la población en atención a sus intereses particulares. El servicio público de salud, por el contrario, vela por los intereses generales de la ciudadanía", ha destacado García.

Tras ello, ha señalado que en la ciudad autónoma de Ceuta las competencias sobre las actuaciones en materia de salud pública recaen sobre el gobierno de la ciudad autónoma.

En este contexto, ha recordado que hay más de 1.300 profesionales públicos en el Área Sanitaria de Ceuta, que cuenta con una extensión de 18,5 km2, suponiendo 70,3 profesionales/ km2. "Esta inversión en profesionales, como es bien sabido, no tiene precedentes, por su amplía dotación, en ninguna otra área sanitaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud que atiende a una población similar", ha añadido en la misiva.

Asimismo, ha subrayado que el INGESA, en coordinación con la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la ciudad de Ceuta, en colaboración con organismos como Cruz Roja, activaron desde el primer día de la crisis un dispositivo especial de asistencia sanitaria para atender el incremento de personas procedentes de Marruecos que accedieron a la ciudad.

De este modo, ha indicado que los dispositivos asistenciales de INGESA en Ceuta se han reforzado con más de 60 profesionales, que estarán, de momento, hasta el 31 de agosto en activo en función de cómo evolucione la situación.

Por otra parte, ha informado de que el Hospital Universitario de Ceuta cuenta actualmente con 26 pacientes migrantes hospitalizados, en un centro que registra 110 camas ocupadas de las 175 disponibles.

En relación con algunos de los pacientes ingresados, la ministra ha informado de que se están llevando a cabo los pertinentes estudios diagnósticos y epidemiológicos ante cuadros febriles e intestinales de diferente consideración que han aparecido. Estos estudios epidemiológicos, apunta, se hacen en colaboración con las autoridades ceutíes competentes en materia de salud pública. "Asimismo, no se ha registrado ningún fallecimiento en el ámbito del INGESA relacionado con esta situación", ha añadido.

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL INGESA

García también ha recordado al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta que el Gobierno de España ha aumentado el presupuesto del INGESA un 70 por ciento desde el año 2018, de 246 millones a los actuales 416,7 millones de euros y solo desde 2023 se ha invertido en el Área de Salud de Ceuta más de 13 millones de euros en equipamiento para mejoras en instalaciones y equipamientos.

Además, se prevé invertir hasta 18 millones de euros en nuevo equipamiento e infraestructuras. García indica que este "esfuerzo inversor" se produce después de un periodo (2011-2018) donde el recorte en inversiones fue "drástico" y "dejó una huella en el sistema sanitario ceutí difícil de recuperar".

En este punto, ha manifestado que el INGESA es el principal empleador de Ceuta con más de 1.300 personas contratadas y ha ido aumentando la contratación de profesionales de la Medicina desde el año 2018. De este modo, de 2018 a 2026, el Hospital Universitario de Ceuta dispone de 16 facultativos más, de 135 a 151, lo que supone un incremento del 11,85 por ciento. En el mismo periodo, la plantilla de Atención Especializada aumenta un 5,59 por ciento. En Atención Primaria, aumentamos los facultativos un 2,77 por ciento y la totalidad de la plantilla en un 2,47 por ciento.

"Todos estos incrementos de plantilla y de recursos se han dado mientras la actividad asistencial global se reducía en torno a un 34 por ciento por el cierre de la frontera en el año 2020. Esto es importante recalcarlo, porque no hay ningún otro lugar en el que a pesar de una reducción global del 34 por ciento de la actividad asistencial se haya producido un incremento en el número de profesionales", ha manifestado la titular de Sanidad.

Por último, García ha afirmado que el Ministerio de Sanidad pondrá todos los refuerzos sanitarios que sean precisos y durante el tiempo que sea necesario, pero actuando en el ámbito de su competencias.