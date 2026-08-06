Mónica García aplaude la respuesta "encomiable" y "sin colapso" de la sanidad ceutí a la llegada de migrantes

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del estudio sobre ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’, en el Ministerio de Sanidad, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). El estudio, elaborado conjuntamente por el - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este jueves que la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta "no ha supuesto ningún problema" para la sanidad ceutí, que ya ha "vuelto a la normalidad" sin que se produjese "ningún momento de colapso", por lo que ha felicitado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a los profesionales sanitarios por su respuesta "encomiable".

"Quiero felicitar nuevamente a los profesionales de Ceuta que, una vez más, han hecho una demostración de la profesionalidad, de la seguridad y la garantía que nos dan los servicios públicos", ha destacado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, en la que ha resaltado que los sanitarios han vuelto a tener que dar "el 100 por 100 de sí mismos".

Ante las críticas del Sindicato Médico de Ceuta, que ha denunciado la falta de recursos y de un protocolo de actuación para emergencias y catástrofes, la ministra ha afirmado que todas las comunidades autónomas, y también Ceuta y Melilla, tienen planes para hacer frente a estas situaciones. "Yo creo que no se puede poner en duda a los sistemas sanitarios en este aspecto", ha aseverado.

Tras insistir en la respuesta sanitaria y humanitaria "encomiable" que han brindado los profesionales en la última semana, ha reconocido que Ceuta y Melilla, "durante muchos años, no han sido una de las prioridades del Ministerio" de Sanidad, algo que ha asegurado que ha cambiado desde su llegada a esta cartera.

"Nosotros le hemos puesto absoluta prioridad a Ceuta y Melilla, con una directora general que tengo que felicitarla por su trabajo en estos últimos años, y con unos equipos que yo creo que están reflotando y que están reforzando la sanidad tanto de Ceuta como de Melilla", ha resaltado.

En esta línea, ha apuntado que la sanidad de las ciudades autónomas "tiene las complicaciones que tienen muchos otros servicios de salud" españoles y europeos, frente a los que ha señalado que su departamento está poniendo "más empeño que nunca" para proteger la salud de la población.

DEFENSA DE LA SANIDAD UNIVERSAL

Preguntada por la seguridad de la asistencia a menores migrantes con diabetes, García ha defendido la universalidad de la prestación a todas las personas que están en España. "Lo hemos demostrado, tenemos una sanidad universal y cuidamos de todos, lo contrario de lo que nos pide la derecha que hagamos", ha referido.

Al hilo, ha reprochado la reacción de la derecha a la aprobación en marzo del Real Decreto sobre sanidad universal. "La derecha se ha llevado las manos a la cabeza diciendo que eso no podía ser, que no podíamos atender a la gente que está en nuestro territorio, entre ellos, niños", ha recordado.

"Nosotros defendemos los derechos humanos, somos la cuarta economía más rica de toda Europa, somos capaces, cómo no, de dar asistencia sanitaria, de garantizar la asistencia sanitaria de todo aquel que está en nuestro territorio. Somos solidarios, somos humanos y además tenemos un sistema de salud del cual creo que estamos orgullosos, a pesar de una derecha que quiere que tengamos un sistema sanitario solo para esa prioridad nacional que defiende (...) olvidándose de la prioridad humana", ha concluido.