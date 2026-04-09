Mónica García asegura que "los sindicatos médicos se han desconectado de las reivindicaciones" profesionales

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad abo - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que "los sindicatos médicos se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales", así como de sus "legítimos malestares", ya que ha asegurando que mantienen una actitud de "bloqueo" que ha evitado la desconvocatoria de la huelga médica, cuyos próximos paros están previstos del 27 al 30 de abril.

"Los profesionales quieren avanzar, quieren acelerar esos procesos de cambio y de mejora de sus condiciones laborales y son los propios sindicatos médicos los que están echando el freno y están bloqueando las posibles negociaciones y los posibles acuerdos", ha manifestado antes del comienzo de la celebración de un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

García, que ha recordado que "la no reunión" fijada en la víspera con el Comité de Huelga, y que se saldó sin entendimiento en relación con la mediación acordada con los Gobiernos autonómicos, fue "la 26" celebrada hasta la fecha. La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, "se quedó sola en una sala", ha subrayado, al tiempo que ha subrayado que, desde el Ministerio de Sanidad, se apuesta "por el diálogo".

"Apostamos por los acuerdos a los que, he de recordar, que hemos llegado en varias ocasiones ya con los propios sindicatos médicos", ha afirmado, para añadir que no son "capaces de avanzar" porque, tras alcanzar entendimientos, "cuando salen por la puerta del Ministerio, de alguna manera, o no contemplan o revocan" los mismos. "Los profesionales no necesitan que los sindicatos se levanten de una mesa o no se sienten o bloqueen o pongan el conflicto como el centro", ha declarado.

Además, la ministra ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las comunidades autónomas que propusieron la mediación. "Creo que hay una profunda frustración y decepción porque no podamos seguir avanzando" y "creo que está en el espíritu de las comunidades autónomas, no de todas, pero podría decir de la mayoría, que quieren remar a favor de solucionar el conflicto, que están remando a favor de solucionar el conflicto porque parte del conflicto también parte de las competencias de las comunidades autónomas", ha explicado.

ASEGURA QUE "SE ESTÁN QUEDANDO SOLOS" PORQUE "LA MAYORÍA" DE LAS COMUNIDADES "ESTÁN REMANDO A FAVOR"

"Hay comunidades autónomas que ya están, no solamente negociando con los sindicatos médicos de su autonomía, que están solucionando y ya poniendo en marcha algunas de las medidas que contempla el Estatuto Marco", ha continuado, al tiempo que ha señalado que "está en la voluntad de pacientes, del Foro de la Profesión Médica, del Ministerio, de comunidades, que se resuelva este conflicto".

"Mi sensación es que los sindicatos se están quedando solos a un lado de un conflicto que yo creo que ya nadie es capaz de explicar", ha incidido, para agregar que "los profesionales lo que necesitan es que se llegue a acuerdos y que se avance y que el Estatuto Marco abra puertas a otros avances", así como "otras legislaciones, como pueda ser la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)". Todo para que "vean reflejadas sus reivindicaciones, las que son de la competencia del Ministerio", ha afirmado.

Junto a ello, García ha asegurado que la cartera gubernamental que lidera va "a seguir insistiendo". "Les hemos convocado nuevamente el lunes", ha afirmado, tras lo que ha aseverado que se citarán también, y si es necesario, "el martes, el miércoles, el jueves y el viernes". Todo "hasta que se desconvoque este conflicto", ha apuntado.

"He estado en muchas mesas de negociación, a ambos lados", y la actual "es la actitud más bloqueadora", ha confirmado. "Yo no lo he visto esto nunca", ha insistido, destacando, por ello, que "ya no hay más excusas para desconvocar una huelga que está motivada en elementos que ya están resueltos" y "acordados con los sindicatos y con el resto de la profesión médica".

Por último, García se ha referido a una reivindicación concreta del Comité de Huelga, siendo esta la jubilación anticipada. "Vivimos en un país en el que las normas son comunes para todos", por lo que "la profesión médica no se puede independizar de su sistema sanitario, tampoco se puede independizar del país en el que vive", ha subrayado, al tiempo que ha concluido afirmando que existen "unas normas comunes para la jubilación".